Chiarimenti in merito al normale svolgimento della Corsa all’Anello di Narni

La nota

Facendo riferimento alle notizie uscite nei giorni scorsi sui quotidiani locali in merito alle dimissioni del presidente dell’associazione Corsa all’Anello di Narni Federico Montesi e dei segretari, l’associazione vuol rassicurare il corretto svolgimento della 55esima edizione della Corsa all’Anello, che si terrà regolarmente, come annunciato in precedenza, dal 24 aprile al 14 maggio.

Per chiarire la posizione di tutte le parti coinvolte, si precisa che le dimissioni erano state inviate in seguito all’astensione dal voto del bilancio consuntivo 2022 da parte dei tre terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria. Astensione non legata allo stesso bilancio – chiuso peraltro in positivo e approvato poi successivamente – ma a questioni inerenti alla richiesta dei terzieri di un maggiore coinvolgimento nella vita dell’associazione.

Dopo l’invio delle dimissioni, non pubbliche ma comunicate tramite pec al sindaco di Narni Lorenzo Lucarelli, sono seguiti degli incontri chiarificatori al termine dei quali è arrivata una celere risposta da parte dei tre capo Priori, Cesare Antonini di Mezule, Giuseppe Ratini di Fraporta e Marco Matticari di Santa Maria, sempre via pec, indirizzata a Federico Montesi e all’associazione, in cui si esprimeva rinnovata fiducia e appoggio al presidente e ai suoi collaboratori, qualora si fossero sentiti lesi da osservazioni non intenzionali espresse durante il consiglio, nonché la richiesta di proseguire nell’incarico.

In seguito a questi avvenimenti, precisa il presidente Montesi: