Narni si colora di rossoblù

È il Terziere Fraporta a vincere la 55esima edizione della Corsa all’Anello

Un Campo de li Giochi affollatissimo – nonostante le condizioni meteo poco rassicuranti che non hanno fermato cittadini e turisti – ha visto domenica 14 maggio un’intensa e avvincente gara equestre chiudere la 55esima edizione della Corsa all’Anello di Narni: a vincere è il Terziere di Fraporta con 210 punti, secondo il Terziere di Santa Maria con 165 punti e terzo il Terziere di Mezule con 160 punti.

Nella prima tornata Ernesto Wilmi Santirosi di Mezule su Deserto Proibito ha totalizzato 45 punti, Leonardo Piciucchi di Fraporta su Sou Encantada 60 e Marco Diafaldi di Santa Maria su Spirit of Fall 45

Nella seconda tornata Marco Bisonni di Santa Maria su Sky Bridge ha totalizzato 45 punti, Tommaso Finestra di Mezule su Scoiattolina 75 e Jacopo Rossi di Fraporta su Don Medellin 75

Nella terza tornata Luca Paterni di Fraporta su Mazzini ha totalizzato 75 punti, Tommaso Suadoni di Santa Maria su In the Woods 75 e Cristiano Liti di Mezule su Air County 40.

A vincere il titolo di miglior cavaliere di questa 55esima edizione è stato Luca Paterni di Fraporta.

E non finisce qui. En plein per il Terziere Fraporta che vince la 55esima edizione della Corsa all’Anello (dopo anche la storica lo scorso 3 maggio), il titolo di miglior cavaliere con Luca Paterni (miglior tempo) e il Bravio 2023 tra corteo, ambiente e giornata medievale, assegnato dopo la gara equestre nella Platea Maior, nel centro storico della città di Narni gremito di contradaioli e turisti, domenica 14 maggio.

I punteggi – Fraporta ha totalizzato 48 punti (19 per l’ambiente, 15 per la giornata medievale, 14 per il corteo); a seguire Santa Maria che ha totalizzato 39 punti (18 per l’ambente, 8 per la giornata medievale e 13 per il corteo); terzo posto per Mezule che ha totalizzato 38 punti (16 per l’ambiente, 12 per la giornata medievale, 10 per il corteo).

A Fraporta è stato consegnato il Bravio “Pater Patriae” dell’artista Marco Piantoni, lavoro originale che riprende il tema sensibile e attuale dell’immigrazione e offre un’inconsueta immagine di San Giovenale, dipinto su un particolare supporto realizzato con i giubbotti di salvataggio dei migranti arrivati in Italia, dopo un difficile tragitto, in cerca di accoglienza.

Anche il Premio musici Massimo Morelli è stato vinto da Fraporta che ha totalizzato 50 punti, seguito da Santa Maria con 46, dal Gruppo comunale con 45 e da Mezule con 43.

Premio speciale Filippo Sini assegnato ad Andrea Schiarea, tamburino del Terziere Fraporta

Premio Mancinelli Scotti a Giuseppe Abbatini del Terziere Mezule.

I premi consegnati sono opere dell’artista Maurizio Folletti.

«È la vittoria di un popolo – le parole di Giuseppe Ratini, Capo Priore di Fraporta – Un popolo che ha lottato, che ci ha creduto e che oggi vede arrivare tutti i risultati. Il mio applauso va ai tre cavalieri, che hanno fatto una corsa degna d’eccellenza e che hanno portato alti i nostri colori, e ai responsabili della scuderia. Ma un grazie va anche a tutti i rossoblù, i contradaioli, tutti i volontari che ogni giorno con passione, anima e cuore sostengono e lavorano nel Terziere Fraporta».

«Quella di oggi è stata una bella Corsa all’Anello – il commento di Federico Montesi, presidente associazione Corsa all’Anello – È stato il giusto epilogo di una grande edizione, tra le più partecipate degli ultimi anni, che si è conclusa con una battaglia all’ultima tornata, all’ultima corsa. Uno spettacolo bellissimo tutto da vivere e condividere, con tante emozioni, qualche lacrima ma anche tanta gioia. Non possiamo non essere che pienamente soddisfatti per questa 55esima edizione».

Molto soddisfatto anche il primo cittadino Lorenzo Lucarelli:

«Una grande emozione per questa che è stata la mia prima edizione della Corsa all’Anello in veste di sindaco. Una grande responsabilità ma alla fine anche tanta soddisfazione, perché riuscire a gestire eventi di grande portata come questo, che si sviluppa in un tempo così lungo, quest’anno ventuno giorni, credo sia un risultato eccezionale per tutta la città. Grazie all’Associazione Corsa all’Anello, ai Terzieri e ai tantissimi volontari, che sono l’anima e il cuore di questa manifestazione, senza i quali non potremmo mai realizzare uno spettacolo così degno di nota e sentito, alla Regione Umbria, alla Fondazione Carit e ai numerosi sponsor che ci hanno sostenuto in questa intensa 55esima edizione».