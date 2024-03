Mahmood ospite dell’Umbria Che Spacca

il Summer Tour del cantante inizia da Perugia il 5 luglio arricchendo il cartellone di un festival sempre più prestigioso

nizierà da Perugia il Summer Tour 2024 nei festival estivi italiani di Mahmood.

Venerdì 5 luglio, il palco dei Giardini del Frontone, ospiterà per la prima volta in Umbria un autore e cantante di grande fama nella scena italiana e internazionale ( prevendite attive dalle 16:00 del 22 Marzo ). Salirà sul main stage del festival “L’Umbria che spacca“, arricchendo ulteriormente lo straordinario cartellone dell’undicesima edizione, in programma dal 3 al 7 luglio 2024. Le prevendite saranno disponibili a partire dalle 16:00 del 22 marzo.

Mahmood conta oggi 31 dischi di platino e 8 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3,1 miliardi di stream totali all’attivo. In attesa di partire il 3 aprile con lo European Tour, 17 date nei club di 10 Paesi europei, molte delle quali sold out (fra cui i due live previsti al Fabrique di Milano), l’artista ha così annunciato nuovi appuntamenti del Summer Tour 2024 – sempre prodotto da Friends & Partners – che lo vedrà protagonista di alcuni fra i più suggestivi festival estivi italiani. Tra questi non poteva mancare “L’Umbria che spacca” ormai tra le realtà più significative a livello nazionale per quanto riguarda i festival musicali.

Queste novità per Mahmood arrivano dopo la certificazione di Disco D’Oro per “Nei letti degli altri”, il nuovo album. Il disco, uscito su tutte le piattaforme lo scorso 16 febbraio e nei formati fisici l’8 marzo, aveva debuttato al #1 in FIMI con solo le copie digitali nella settimana di uscita, risultato poi replicato anche con le copie fisiche, conquistando #1 posto delle classifiche degli album e dei CD, vinili e musicassette più venduti della settimana. Si è inoltre posizionato al #5 posto della Top Albums Debut Global di Spotify (del weekend 16-18 febbraio). Con l’uscita delle copie fisiche sono stati resi disponibili tre nuovi brani e due collaborazioni eccezionali: “Personale” con Geolier, “Overdose” e “Sempre/Jamais” insieme alla cantante belga Angèle, accompagnato dal videoclip, girato a Genova, diretto e prodotto da Borotalco.tv (guardalo qui). Il giorno della release, il brano è stato inserito nelle playlist New Music Friday di Spotify di tutta Europa. “Nei letti degli altri” contiene al suo interno “Tuta Gold”, il brano con cui Mahmood ha partecipato alla 74/a edizione del Festival di Sanremo, certificato Doppio Disco di Platino, è la canzone più trasmessa in radio della settimana, al #1 posto della classifica Earone. La canzone conta oltre 90 milioni di stream globali su tutte le piattaforme ed ha mantenuto salda la #1 posizione nella classifica FIMI dei singoli più venduti per tre settimane di fila. Raccogliendo successi anche all’estero, nella settimana di uscita ha debuttato nella Top 50 Global ed ha conquistato il #2 posto nella Top Songs Debut Global (9-11 febbraio), oltre a essere stato il #7 testo più cercato al mondo su Genius. Il videoclip – sempre diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv – è sempre più virale con oltre 38 milioni di views. Il 2024 sarà per lui un anno anche all’insegna dei live, infatti – dopo l’EUROPEAN TOUR e il SUMMER TOUR 2024 – seguirà in autunno la tournée nei palazzetti. Per i concerti di Milano nei palazzetti e al Fabrique sono già stati venduti 17 mila biglietti.

Quello di Mahmood è quindi il nuovo grande nome annunciato dal festival musicale dopo quelli di Colapesce Dimartino (3 luglio), Fulminacci (4 luglio), Salmo e Noyz Narcos (6 luglio) e La Sad (7 luglio, per la serata pop punk Rebel Sunday ad ingresso gratuito).

I biglietti del festival sono in prevendita online su www.umbriachespacca.it e nei punti vendita autorizzati.

Il festival organizzato dalla Roghers Staff APS, consolidatosi come punto di riferimento nel panorama culturale del centro Italia, ha creato una piattaforma per accogliere i più grandi artisti nazionali e locali coniugando la volontà di offrire al pubblico una varietà di esperienze culturali che spaziano dalla musica all’arte, con l’esigenza di offrire una vetrina ai talenti provenienti dalla regione Umbria.

L’edizione 2024 de “L’Umbria che Spacca”, che si svolgerà in diversi luoghi della città di Perugia, sarà caratterizzata da una serie di novità, sia nella programmazione che nelle iniziative sociali. Numerose poi le istituzioni e i partner che accompagnano questa XI edizione del festival, realizzato con il sostegno e il patrocinio di Regione Umbria e Comune di Perugia; con il sostegno della Fondazione Perugia; in collaborazione con Galleria Nazionale dell’Umbria; con il patrocinio di Università degli studi di Perugia, Adisu Umbria, Fai – Fondo Ambiente Italiano Delegazione di Perugia, Fai – Fondo Ambiente Italiano Giovani Delegazione di Perugia; come sponsor Mastri Birrai Umbri e Coop Centro Italia; con Radio Subasio come Radio Ufficiale; come partner Testone; finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.