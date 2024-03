Uno ‘spettacolo di auto’: a Perugia il violinista Andrea Casta per il lancio della nuova Volkswagen Tiguan

Un’affascinante performance in scena da Autocentri Giustozzi tra giochi di luci led e suoni

Una serata in grande stile è andata in scena alla concessionaria Autocentri Giustozzi per il lancio della nuova Volkswagen Tiguan, con lo showroom di Perugia trasformato in uno speciale palcoscenico, venerdì 22 marzo, in anteprima rispetto al Porte aperte di sabato 23 e domenica 24 presso le concessionarie Volkswagen di tutta Italia.

Protagonista il nuovo suv che si presenta con motori diesel, ibrido mild-hybrid, ibrido plug-in e un design sportivo e accattivante, con la sezione anteriore completamente ridisegnata e un posteriore poderoso, dotato di striscia luminosa a led. A sottolineare le sue linee decise è stata la straordinaria performance di Andrea Casta, il violinista elettrico crossover italiano più celebre al mondo, soprannominato anche ‘violinista Jedi’ per via della sua passione per Star Wars che lo ha portato a rendere il suo archetto una sorta di spada laser luminosa, con l’applicazione di led, trasformando i suoi show in ‘visual concert’. Ad arricchire lo spettacolo anche effetti laser e l’esibizione di ballerini, per un’apericena estremamente curato nei dettagli, che ha saputo trasportare i numerosi ospiti in un affascinante viaggio tra luci e suoni. Presente, tra i tanti, il giocatore di pallavolo della Sir Safety Susa Perugia, Oleh Plotnytskyi.