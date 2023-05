Maggio dei libri: a Magione si parla di Virginia Woolf

Nell’ambito del programma “Magione se leggi sei forte!” giovedì 18 maggio, ore 17.30, biblioteca comunale Vittoria Aganoor, si terrà l’incontro “Sguardi. Cercando Virginia (Woolf) in “Una stanza tutta per sé” con la scrittrice Elisabetta Bricca, autrice di “Cercando Virginia” pubblicato da Garzanti, e dal Luigina Miccio di Comunicareleditoria.

L’incontro è proposto nell’ambito delle iniziative organizzate dall’assessorato alla cultura del Comune di Magione e da Sistema Museo in occasione del Maggio dei libri. Un ricco programma di iniziative che si svolgono in diversi luoghi della cultura e scolastici del comune di Magione come la stessa biblioteca ma, anche, il Museo della pesca, il Teatro Mengoni, i plessi scolastici del Circolo didattico e dell’Istituto omnicomprensivo.

“Una stanza tutta per sé” è il testo più famoso della scrittrice inglese per le idee innovative che l’autrice vi esprime nel primo ventennio del Novecento sulla donna scrittrice, e non solo, tanto da farne un saggio simbolo del femminismo.

Elisabetta Bricca, nata e cresciuta ner core di Roma, è laureata in Sociologia, comunicazione e mass media; è copywriter, autrice e traduttrice. Vive con il marito e le due figlie al Rifugio del Daino, un antico casolare umbro circondato da ulivi e boschi, che domina il Lago Trasimeno.