Tesei: “Il vino è un grande ambasciatore del territorio”

Lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, durante la presentazione dell’edizione 2023 di Cantine Aperte in Umbria.

Tesei si è augurata poi che questa

“consapevolezza”, del valore del territorio che circonda le singole aziende, “possa diventare patrimonio di tutti” e ha invitato a fare “una riflessione forte, in modo organico, con tutto il sistema che ruota intorno all’accoglienza. Tutta la filiera deve collaborare e penso per esempio ai ristoranti umbri che dovrebbero farsi ambasciatori del vino umbro e proporre più possibile i vini del territorio e cercheremo di costruire anche questo percorso. Devo riconoscere ai produttori – ha concluso – la grande capacità che hanno avuto di promuovere il vino umbro anche prima che non c’era il brand Umbria. Quando si andava ancora in ordine sparso era possibile trovare vino umbro anche in scaffali internazionali, ma non si aveva la consapevolezza del territorio di produzione. Oggi che il fenomeno è cresciuto non solo arriva il nostro vino all’estero ma c’è anche consapevolezza che quel vino arriva da un territorio come l’Umbria. Nella consapevolezza di quanto sia importante il ruolo del vino nella promozione del territorio – ha infine annunciato la presidente – abbiamo aggiunto agli oltre 5 milioni di euro stanziati per l’Ocm Vino, destinati alla promozione nei mercati internazionali, altri 2,7 milioni, non spesi da altre Regioni, che sono stati attribuiti all’Umbria proprio perchè virtuosa in questo ambito”.