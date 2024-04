“Maggio dei libri”: “Lib(e)ri di leggere in Valnestore

Sei appuntamenti organizzati dalla Biblioteca intercomunale Ulisse per promuovere la lettura

Apertura dedicata all’ambiente e alla natura per il “Maggio dei libri 2024” targato Biblioteca “Ulisse”.

Con l’incontro con Marina Marinelli e il volume “Prendere il volo. Storie di uccellini caduti dal nido e finiti in buone mani”, presso la Biblioteca intercomunale, è partita martedì a Tavernelle la manifestazione “Il maggio dei libri” che accende anche in Valnestore i riflettori sull’importanza della lettura “come strumento di conoscenza e consapevolezza, capace di rendere autenticamente liberi”.

“Se leggi ti lib(e)ri” è infatti lo slogan scelto per questa edizione della campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono, ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

“Lib(e)ri di conoscere”, “Lib(e)ri di sognare” e “Lib(e)ri di creare” sono i tre filoni che caratterizzano il tema del 2024, ciascuno pensato per ospitare molteplici generi letterari e offrire diversi punti di vista sul valore sociale dei libri.

Sei le date in cartellone alla Biblioteca “Ulisse”, tra cui due trekking letterari a Panicale (il 27 aprile e il 26 maggio) tra il borgo antico e quello contemporaneo, per osservare in maniera particolare come come la land art si inserisca all’interno del paesaggio locale.

Ed una data che rappresenta una novità assoluta per il “Maggio dei libri” della “Ulisse”, ovvero quella che aprirà una finestra sull’affascinante mondo della poesia.

Sabato 11 maggio sarà ospite della manifestazione la cantautrice e poetessa Claudia Fofi che presenterà la sua ultima raccolta “Le ossa cantano” e darà vita al laboratorio intensivo “Poesia in voce”, dedicato alla lettura ad alta voce della poesia e alla percezione del proprio corpo durante la lettura.

E’ poi parte integrante del programma, come ogni anno, la cerimonia di premiazione del concorso letterario “Fuori e dentro di me” (13° edizione), che si svolgerà sabato 18 maggio alle 17,30 al centro polifunzionale “L’Occhio”.

IL PROGRAMMA

SABATO 27 APRILE ore 16

Panicale, Piazza Umberto I – Info Point

Nel Castello medievale una Panicale contemporanea

Trekking letterario alla scoperta di paesaggi urbani e immaginari

SABATO 11 MAGGIO

Tavernelle, Biblioteca Intercomunale Ulisse

ore 15-17

Laboratorio Poesia in Voce

a cura di Claudia Fofi,

cantautrice, poeta, scrittrice

Numero chiuso, iscrizione obbligatoria

ore 17.30

Presentazione della raccolta poetica “Le ossa cantano”

di Claudia Fofi

Ingresso libero

SABATO 18 MAGGIO ore 17.30

Tavernelle, Centro polifunzionale “L’Occhio”

Cerimonia di premiazione del concorso letterario

“Fuori e dentro di me”- XIII edizione

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO ore 17

Presentazione del libro

Fiordalisi, papaveri e guai

di Orietta Frustini, illustrato da Lorenzo Cambiotti

Bertoni Editore

Conversazione con l’autrice.

Laboratorio creativo condotto dall’illustratore per bambini e ragazzi dai 10 anni

DOMENICA 26 MAGGIO ore 16

Panicale, Piazza Umberto I – Info Point

Nel Castello medievale una Panicale contemporanea

Trekking letterario alla scoperta di paesaggi urbani e immaginari

INFO: BIBLIOTECA INTERCOMUNALE ULISSE

Viale della Resistenza,10 – 06064 Tavernelle (PG)

075.7864987

lunedì/venerdì ore 9-13

martedì/mercoledì/giovedì ore 15-19

bibliotecaulisse@sistemamuseo.it