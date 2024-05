Bella stagione per il Teatro Comunale di Todi

Ora altri lavori per 187 mila sulla struttura ma resterà fruibile

Tempo di bilanci per la stagione del Teatro Comunale di Todi ma anche di nuova programmazione, che sarà necessario incastrare con i lavori di riqualificazione per 187 mila euro da portare a termine entro la fine del 2024.

Per quanto riguarda il consuntivo del cartellone di prosa i dati sulle presenze risultano ottimi, con una media di 390 spettatori a rappresentazione, ben 83 in più dell’anno precedente, quando già si era registrato un progresso altrettanto importante rispetto alla media di 218 presenze della stagione 2021/22.

In pratica in due anni ci si è avvicinati al raddoppio degli spettatori paganti. Un successo che il Comune di Todi condivide con il Teatro Stabile dell’Umbria, con la cui collaborazione viene allestito il cartellone degli spettacoli, e che si riflette in modo positivo anche sui conti del settore cultura.

Tornano all’ultima stagione la crescita percentuale è risultata di quasi il 30% superiore all’annata precedente. Un apporto significativo è venuto dagli abbonamenti che sono aumentati del 25% rispetto ai 250 della stagione 2022/23, con una significativo contributo arrivato da quelli degli studenti degli istituti d’istruzione della città.

Diversi gli spettacoli, tra i nove programmati, che hanno toccato o sfiorato il tutto esaurito: quelli che hanno incassato di più sono risultati “Perfetti Sconosciuti” di Paolo Genovese e “Fra'” di Giovanni Scifoni, per i quali la capienza dei 500 posti è risultata addirittura insufficiente a soddisfare tutte le richieste.

Il Comunale continuerà ora ad essere utilizzato: già dal 17 al 19 maggio sarà sede dell’Italian Dance Award ed ospiterà la scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, ma poi dovranno iniziare i lavori finanziati a valere sul bando dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici, tra i quali è rientrata appunto anche la ottocentesca struttura culturale tuderte.

Prima dell’inizio della nuova stagione di prosa, a novembre, ci saranno altri appuntamenti che in estate vedranno l’utilizzo del Teatro, a partire da alcune masterclass internazionali in luglio e agosto e per la Sagra Musicale Umbra a settembre.

“I nuovi lavori – rassicura il Sindaco di Todi – dovranno fare un po’ di slalom tra quanto programmato, come in parte già avvenuto lo scorso anno per il più impegnativo intervento di riqualificazione dei servizi per mezzo milione di euro”.

Ulteriori investimenti a livello di dotazioni sono nel frattempo in via di definizione, al fine di rendere il Comunale ancora più appetibile, dal punto di vista della dotazione degli allestimenti, ad importanti produzioni nazionali ed internazionali che ne fatto sempre più di frequente richiesta.