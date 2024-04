La Lega inaugura la sede elettorale a Perugia.

Marchetti: “Presidio di territorio per continuare a lavorare al fianco della città”

L’appuntamento è per mercoledì 24 aprile alle ore 17.30 in Via Ruggero d’Andreotto, 9/D. Saranno presenti anche la Governatrice Donatella Tesei e la candidata Sindaco del Centrodestra Margherita Scoccia.

“Mercoledì prossimo inaugureremo la nostra nuova sede elettorale a Perugia – annuncia l’Onorevole Riccardo Augusto Marchetti, Segretario della Lega Umbria – sarà un luogo di ascolto e di confronto aperto a chiunque abbia idee e voglia di lavorare al servizio della città. La Lega Perugia è stata determinante in questi ultimi cinque anni di amministrazione – ricorda Marchetti – ci siamo occupati di sicurezza e i fatti dimostrano che le iniziative messe in campo hanno reso Perugia una città più sicura e vivibile. Non intendiamo fermarci – prosegue – abbiamo tanta energia e progetti, alcuni già avviati che meritano di vedere compimento, tanti altri da iniziare a realizzare a vantaggio della città. Siamo pronti ad affrontare la sfida che ci aspetta con la serenità di chi è consapevole di aver dato molto a Perugia e la determinazione di continuare a fare tanto per il bene di tutta la comunità, mettendo a disposizione la competenza e la passione delle donne e degli uomini della nostra squadra”,

conclude il Segretario della Lega.