Norcia, il candidato sindaco Giuliano Boccanera propone “un deciso cambio di passo”

Sabato 11 maggio alle 18 al Digipass ci sarà un incontro pubblico per presentazione programma definitivo e lista – Secondo l’attuale vicesindaco facente funzione serve una “nuova fase in cui ricostruire la concordia sociale”

Dopo aver annunciato la sua candidatura a sindaco di Norcia in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, Giuliano Boccanera, attuale vicesindaco facente funzione, scende in campo proponendo per la città un “deciso cambio di passo” che porti al suo rilancio per collocarla al livello che “storicamente le spetta” non solo in Valnerina ma in Umbria. Il programma definitivo verrà ampiamente presentato sabato 11 maggio sabato 11 maggio alle 18 in un incontro pubblico al DigiPass di Norcia, in via Solferino , insieme ai nomi dei candidati della lista Norcia Unita, ma intanto Boccanera anticipa alcuni punti e obiettivi, fra tutti la volontà ricostruire il tessuto sociale.