Europee: Francesca Peppucci (Gruppo PPE-FI), seconda dopo Tajani

“È motivo di grande orgoglio vedere il mio nome secondo in lista dietro a quello del Segretario di Forza Italia Antonio Tajani nella candidatura per la circoscrizione Italia Centrale (Lazio, Toscana, Umbria, Marche). Scrivere il mio nome insieme a quello di Tajani, già Commissario europeo, vice Presidente della Commissione europea e Presidente del Parlamento europeo, rappresenta un grande onore. Per questo, il mio impegno sarà massimo affinché Forza Italia continui ad essere punto di riferimento dell’Italia in Europa”.