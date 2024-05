L’Isola del libro Trasimeno torna con grandi nomi, più eventi e in più territori

Circa trenta appuntamenti tra Passignano, Castiglione del Lago, Panicale, Orvieto e Perugia. Si inizia sabato 4 maggio. Attesi Hawass, Mori, Fasanella, Ereditato, Oliva, Brocci, Musumeci

Più eventi in programma, più territori coinvolti e un parterre di ospiti sempre di altissima qualità, anche con personaggi di rilievo internazionale come l’archeologo egiziano Zahi Hawass, ormai storico amico della manifestazione. Si presenta così la 12esima edizione dell’Isola del libro Trasimeno, la rassegna letteraria ideata e organizzata dal suo presidente Italo Marri in programma da sabato 4 maggio al 3 ottobre, tra Passignano sul Trasimeno, Castel Rigone, Castiglione del Lago, Panicale, Orvieto e Perugia. Un ricco cartellone, caratterizzato da quasi trenta caffè letterari e incontri con autori, ma anche da mostre d’arte e concerti, che è stato reso noto giovedì 2 maggio a Perugia, al Salone d’Onore di palazzo Donini. Presenti, insieme a Marri, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, il consigliere regionale Eugenio Rondini, e la direttrice del Gal Trasimeno-Orvietano, Francesca Caproni. Questi ultimi hanno tutti sottolineato la grande rilevanza culturale dell’evento – definito

“tra i principali in questo ambito del Trasimeno”

– e i risvolti per il territorio, non solo a livello culturale appunto, ma anche economico, quale attrattore turistico.

“Innanzitutto – ha sottolineato il patron Marri –, abbiamo ampliato il numero dei comuni in cui andremo a fare i nostri caffè letterari, raggiungendo quest’anno anche Orvieto e Panicale. Ma abbiamo accresciuto anche il numero degli appuntamenti, con tanti autori, tra cui alcuni graditi ritorni come Hawass, il generale Mori, il fisico Ereditato e il giornalista Fasanella, e nuovi ospiti quali lo storico Oliva, l’ideatore della cicloturistica L’Eroica, Giancarlo Brocci, o il ministro Musumeci. Insieme a tanti altri autori, ognuno dei quali ha per noi la stessa rilevanza e la stessa dignità”.

Primi due eventi in programma, alla rocca medievale di Passignano, saranno gli incontri con gli scrittori Guido Barlozzetti (sabato 4 maggio alle 16.30) che presenterà il suo libro ‘La meteora. Mario Draghi. L’anomalia di un’immagine’, e Roberto Pecchioli, (domenica 5 maggio alle 16.30) con il libro ‘La guerra delle parole. Politicamente corretto, neolingua, cultura della cancellazione’. Ecco, poi, chi interverrà nelle varie location. Passignano ospiterà in piazza o alla rocca Alessandro Monti, Giancarlo Brocci, Romano Benini e Vincenzo Scotti. La rocca del borgo lacustre ospiterà anche tre mostre personali: di Marco Pierini dall’1 al 9 agosto; di Luigi Stefano Cannelli dal 10 al 31 agosto; di Giulio Brandelli, dal 1° al 22 settembre. Ciascuna di esse sarà inaugurata con un concerto. A Palazzo della Corgna di Castiglione del Lago ci saranno, invece, Alvaro Fiorucci, Luigi Bisignani e Paolo Madron, il giornalista Mino Lorusso, il generale dei carabinieri Mario Mori e il colonnello Giuseppe De Donno, il fisico Antonio Ereditato e Luca Beretta. Alla terrazza del teatro di Castel Rigone attesi lo scrittore Riccardo Lestini, lo storico Gianni Oliva, Michele Chierico, Gaetano Mollo, il magistrato Edmondo Bruti Liberati, il giornalista Giovanni Fasanella e Ben Pastor. A Panicale Giacomo Marinelli Andreoli e Luciano Taborchi. A Orvieto, il 20 luglio, l’archeologo ed egittologo di fama internazionale Zahi Hawass che presenterà le “ultime scoperte”. A Orvieto in programma a settembre anche il concerto dell’Umbria Ensemble. A Perugia, incontri con la presidente Tesei, l’assessore regionale a turismo e cultura Paola Agabiti, il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci e Sara Rattaro. Il programma completo sarà presto pubblicato sul sito www.isoladellibro.it e sulla pagina facebook ISOLADELIBRO.

Vista la concomitanza con le elezioni europee e la sua candidatura al Parlamento europeo, è stato invece rinviato a luogo e data da destinarsi l’incontro previsto con il generale dell’Esercito Roberto Vannacci e la presentazione della sua autobiografia ‘Il coraggio vince. Vita e valori di un generale incursore’.