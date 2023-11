La Stagione 2023/2024 del Teatro Excelsior Bettona

Il programma

Il Sindaco di Bettona Valerio Bazzoffia: “Lo scorso anno come Amministrazione ci siamo misurati per la prima volta con l’esperienza della gestione del Teatro Excelsior Bettona, consapevoli della necessità di collaborare con i professionisti di questo settore. L’ambizione, sin da principio, è stata quella di proporre un cartellone di grande qualità, che guardasse al contemporaneo e si inserisse da subito nel panorama della proposta artistica umbra. La collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria è stata fondamentale e si è rivelata molto positiva, sia nella gestione che nella scelta degli spettacoli, e il successo di pubblico che ne è conseguito è motivo di grande soddisfazione. Non potevamo che riconfermare rilanciando questa scommessa e investendo ancora di più sulla programmazione che questo anno arriva a ben sette spettacoli, toccando diversi generi. Per questo, il Comune di Bettona, si è dotato di un nuovo regolamento di sponsorizzazioni per aprire un bando pubblico destinato a chiunque (aziende, associazioni e privati) voglia sostenere un progetto così importante per tutta la comunità e la proposta artistica di tutto il territorio, nella massima trasparenza. Il progetto Teatro Anima Viva, la comunità si riprende la scena, sostenuto da Fondazione Perugia, apre questo suo secondo anno con una stagione davvero imperdibile”.

La Stagione 23/24 del Teatro Excelsior Bettona, organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con il Comune, prende il via mercoledì 13 dicembre alle 20.45 con Family il nuovo spettacolo ideato, scritto e diretto da Gipo Gurrado che aggiunge un tassello al suo personale attraversamento in parole e musica delle nevrosi e disfunzionalità del mondo di oggi. Il plot scarno ed essenziale vira su un gruppo di persone che vive, cambia e invecchia sul filo di un legame unico e inesorabile. Fin qui nulla di nuovo, se non fosse per un inedito e insospettabile angolo d’osservazione, accogliente e morbido, che offre l’occasione per avere, almeno per una volta, uno sguardo libero, candido e disincantato sulla famiglia e sui suoi componenti. In scena Andrea Lietti, Giovanni Longhin, Ilaria Longo, Nicola Lorusso, Roberto Marinelli, Marco Rizzo, Elena Scalet, Paola Tintinelli.

Domenica 17 dicembre alle 17 Pino Menzolini e Federico Gili portano sul palco del Teatro Excelsior La favola di Natale di Giovannino Guareschi: un delicato racconto che alterna momenti di malinconia e tristezza a momenti di puro umorismo e satira.

Martedì 30 gennaio alle 20.45 va in scena Falstaff a Windsor liberamente tratto da Le allegre comari di Windsor di William Shakespeare; l’adattamento e la regia sono di Ugo Chiti, in scena Alessandro Benvenuti, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Paolo Cioni, Paolo Ciotti ed Elisa Proietti. Questo Falstaff, per molti aspetti, resta fedele al testo originale delle Comari di Windsor, ne rispetta gli appuntamenti farseschi; si lascia beffare, esce avvilito e percosso dai travestimenti, sembra quasi masochisticamente rimpicciolito, anche se dietro queste mutazioni ribolle la rabbia del personaggio che sembra ancora pretendere il rispetto dovuto all’antico ruolo del cavaliere.

La Stagione prosegue giovedì 22 febbraio alle 20.45 con lo spettacolo Tradimenti di Harold Pinter, con la traduzione di Alessandra Serra, la regia di Michele Sinisi e gli attori Stefano Braschi, Stefania Medri e Michele Sinisi. L’opera viene generalmente considerata una delle più celebri opere dell’autore e racconta la storia di una relazione extraconiugale ripercorsa però a ritroso, dalla sua fine fino ai suoi esordi: le parole non dette, i pensieri taciuti, le azioni nascoste riempiono le vite dei personaggi e invadono i loro spazi.

Venerdì 15 marzo alle 20.45 spazio alla nuova danza con il Balletto Teatro di Torino che presenta una serata con due coreografie: Sista di Simona Bertozzi e Play_Bach divertissiment di Manfredi Perego. Sista: “Fiducia, necessità, benessere. Confondere il tempo, chiudere gli occhi, percepire l’origine. L’antenato. Queste le suggestioni che hanno nutrito gli immaginari e articolato i fraseggi condivisi, le azioni solitarie e le attese, aprendo varchi tra presenza e prossimità, tra ciò che emerge e ciò che non è dato vedere”. “La sfida coreografica di Play_Bach divertissiment è quella di dare concretezza visiva e dinamica all’emozione che ogni nota esprime, cogliendo le sfumature della musica di Bach traducendo in danza un processo di analisi emotiva su ciò che la partitura musicale suggerisce”.

Martedì 16 aprile alle 20.45 va in scena Sulla morte ma senza esagerare ideato e diretto da Riccardo Pippa, di e con Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti e Matteo Vitanza; le scene, le maschere e costumi sono di Ilaria Ariemme. Lo spettacolo, in omaggio alla poetessa polacca Wisława Szymborska, affronta il tema della morte in chiave ironica attraverso un uso non convenzionale di maschere contemporanee: figure familiari, presenti, che parlano, senza parole, di incontri, ultimi istanti, partenze, ritorni, occasioni mancate, veglie e addii.

Chiude la Stagione, venerdì 10 maggio alle 20.45, Cammelli a Barbiana. Don Lorenzo Milani e la sua scuola, uno spettacolo di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, con Luigi D’Elia; la regia è di Fabrizio Saccomanno. Un racconto a mani nude, senza costumi e senza scena; duro, amaro, ma allo stesso tempo intessuto di tenerezza per quel miracolo irripetibile che è stata la scuola di Barbiana, e con tutta la sorpresa negli occhi di quei ragazzi dimenticati che, un giorno, videro un cammello volare sulle loro teste.

Abbonamenti e biglietti

PRELAZIONE per gli abbonati della Stagione 2022/2023 sabato 11, domenica 12, sabato 18 e domenica 19 novembre dalle 15 alle 18.

Vendita dei NUOVI ABBONAMENTI sabato 25 e domenica 26 novembre, sabato 2 e domenica 3 dicembre dalle 15 alle 18.

La VENDITA DEI BIGLIETTI prenderà il via a partire da martedì 5 dicembre.

La vendita è online è disponibile sul sito www.teatrostabile.umbria.it

PRENOTAZIONE TELEFONICA: Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075 57542222, tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20 fino al giorno prima dello spettacolo. È possibile prenotare dopo l’ultima recita dello spettacolo precedente.

BIGLIETTERIA TEATRO EXCELSIOR (Piazza del Popolo 5, Passaggio di Bettona), il sabato e la domenica precedente lo spettacolo dalle 15 alle 18, il giorno dello spettacolo dalle 17.30.