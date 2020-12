Bettona: drive-in nel piazzale del campo sportivo e test rapidi per tutta la popolazione. Marcantonini: “Vogliamo scovare il virus dando la possibilità a tutti i cittadini di effettuare il tampone”

Il Comune di Bettona si prepara ad affrontare questa fase dell’emergenza Covid con la predisposizione di drive-in organizzato all’interno del proprio territorio. La sede è posta in via Ponte di Ferro all’interno del piazzale del Campo Sportivo Comunale. Inoltre, la Giunta nella sua ultima seduta, ha deliberato l’esecuzione di test rapidi per i cittadini. In una prima fase verranno screenati i bambini delle scuole ed i loro genitori, per poi passare immediatamente dopo alle categorie sensibili e successivamente, in tempi rapidi, tutta la popolazione del comune. I test saranno effettuati su base volontaria.