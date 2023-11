Tesei: “La disabilità può diventare una risorsa”

“L’Umbria è presa come esempio a livello nazionale”

“L’Umbria è presa come esempio a livello nazionale e la presenza oggi del ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, sta proprio a confermare questa nostra linea che ha rimesso al centro le persone, credendo che a tutti i livelli e in tutti i settori la disabilità può diventare anche una risorsa, non ultimo nelle occasioni di lavoro”.