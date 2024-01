Il presidente dell’Istituto Clinico Tiberino nominato membro dell’ufficio di presidenza Assofarm nazionale

Darò il mio contributo per migliorare e far crescere il comparto delle farmacie comunali”

Nomina prestigiosa per l’avvocato Antonio D’Acunto, attuale presidente dell’Istituto Clinico Tiberino e personalità di spicco del mondo della Sanità. D’Acunto è stato infatti nominato membro dell’ufficio di presidenza Assofarm nazionale, l’Associazione che rappresenta oltre 1.700 Farmacie Comunali italiane.

D’Acunto che era stato già confermato come membro della Giunta Federale il 23 dicembre scorso, adesso raccoglie anche questa importante nomina, all’insegna di un percorso sempre più da protagonista nel mondo delle farmacie.

“È un onore e al tempo stesso una grande responsabilità – spiega D’Acunto – essere stato nominato componente dell’ufficio di presidenza Assofarm. Abbiamo assistito negli anni a un’evoluzione della natura delle farmacie comunali, ormai sempre più fondamentali presidi sociali sui territori. Indiscussi punti di riferimento per le comunità, capaci di carpirne e percepirne in anticipo i bisogni e le necessità. Pertanto, sono pronto a raccogliere tutte le sfide che ci attendono con impegno, dedizione e passione, lavorando alacremente per dare il mio contributo affinché questo fondamentale comparto migliori e continui a crescere. Ringrazio Assofarm e il neopresidente Luca Pieri per questo prestigioso incarico”.