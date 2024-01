Castiglione del lago: al via laboratori gratuiti in presenza: “Genitori e figli: insieme per crescere”

Un’iniziativa dell’associazione “Il Bucaneve” coordinata da Cesvol Umbria, con il patrocinio del Comune di Castiglione del Lago e dell’Unione dei Comuni del Trasimeno

Sono aperte le iscrizioni per i genitori e i figli, nella fascia da 6 a 11 anni, al laboratorio Turchese “Genitori e Figli: insieme per crescere“, edizione 2023-2024

Disponibili on line i moduli di iscrizione per partecipare agli incontri gratuiti, in presenza e in parallelo, dell’azione progettuale “Genitori e Figli: insieme per crescere” coordinati da “Il Bucaneve ODV” nell’ambito del progetto “Stargate. Passaggio al futuro” selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” e coordinato da Cesvol Umbria ETS.

Il Comune di Castiglione del Lago ha accolto l’iniziativa mettendo a disposizione la Sala Digipass (per i genitori) e la Sala preconsiliare “Massimo Del Pizzo” (per i bambini) dove si svolgeranno i sette incontri che si svolgeranno il martedì a partire dal 30 gennaio e fino al 19 marzo dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

L’azione progettuale, patrocinata anche dall’Unione dei Comuni del Trasimeno già nei due precedenti anni scolastici (2021-2022 e 2022-2023), aveva registrato la collaborazione e l’adesione di tutti gli otto Istituti Scolastici presenti nel Trasimeno, ma a causa della situazione pandemica era stata necessariamente strutturata con modalità diverse da quelle progettate.

«Finalmente nell’anno di proroga concesso all’intero progetto anche “Il Bucaneve ODV” potrà condurre alcuni laboratori in presenza e in contemporanea per genitori e figli, così come storicamente abbiamo sempre cercato di fare» afferma Maria Grazia Giannini, presidente dell’associazione “Il Bucaneve”.

Gli argomenti affrontati dalle psicologhe conduttrici, Anna Chiara Broccolo e Valentina Topini, insieme ai partecipanti, saranno: “Siamo tutti in rete: educarci alla legalità” il 30 gennaio; “Percezione di sé e del proprio corpo“, parte prima il 6 febbraio e parte seconda il 20 febbraio; “Fronteggiare le avversità della vita“, parte prima il 27 febbraio e parte seconda il 5 marzo; “Fair play nello sport e nella comunità: consapevolezza e rispetto di sé e dell’altro” il 12 marzo; infine, “Cibo ed emozioni: un dizionario emotivo per dialogare con sé stessi e gli altri” il 19 marzo.

Gli argomenti saranno declinati con modalità e linguaggi diversi a seconda del gruppo di destinatari coinvolti, genitori e figli.

Modulo Google per iscrizioni genitori: https://forms.gle/wC4nhT6BEmZVHUko9

Modulo Google per iscrizioni figli (6-11 anni): https://forms.gle/ArLnA5vJ3UsNYMSj9

Per informazioni: “Il Bucaneve ODV” 333.67.96.691 genitoristargate@gmail.com, oppure Cesvol Umbria ETS – Sportello del Trasimeno tel. 0756975789 trasimeno@cesvolumbria.org

Per coloro che fossero impossibilitati ad effettuare la compilazione online, sarà possibile compilare la scheda cartacea direttamente in presenza.