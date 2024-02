Il Lions si tinge di rosa per contrastare la violenza di genere

È in questa ottica che venerdì 2 febbraio 2024, presso il Centro Commerciale Collestrada, è stato presentato il service Lions Rosa, un’importante iniziativaideataper prevenire e contrastare questo drammatico fenomeno che sempre più frequentemente affligge la nostra società.

Il Service è rivolto ai giovani, in particolare alle ragazze tra i 13 e 16 anni e si articola su due livelli. La prima parte propone – in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore Giordano Brunodi Perugiae conil Servizio di psicologia della USL Umbria 1 – un percorso formativo e di presa di coscienza del valore del rispetto dell’altro come persona, a prescindere da qualsiasi condizione d’identità religiosa, di etnica e di genere, evitando pregiudizi e stereotipi riduttivi della pari dignità. Questo percorso si avvale della metodologia peer education: un approccio nato dalla collaborazione tra il Comune di Perugia, il Centro Servizi Giovani, gli istituti scolastici e l’USL Umbria 1., di cui la Scuola Giordano Bruno ha già da tempo esperienza.

La seconda parte propone un percorso di apprendimento di difesa personale – di almeno 20 ore – per 30 studenti selezionati dalla scuola, con personale esperto della Federazione Italiana Krav Maga con l’intento di creare una consapevolezza della potenziale pericolosità dell’interlocutore e quindi di evitare il contatto, e, nel caso deprecabile dell’aggressione, saper reagire e mettersi in salvo.

Il gradito compito di presentare il service Lions Rosa è spettato a Letizia Mezzasoma, in qualità di Presidente del Lions Club Perugia Host, Club ideatore e promotore dell’iniziativa che ha espresso profonda gratitudine all’ideatore del Service: il Past Presidente Marco Dottorini.

L‘Assessore alle Politiche Sociali, Famiglia, Diritto alla Casa, Pari Opportunità, Servizi Civici, Edi Cicchi, ha manifestato riconoscenza e apprezzamento per il Service e per l’attenzione che da sempre caratterizza l’operato dei Lions nel territorio con progetti ad ampio respiro, in grado di affrontare realtà sociali di grande interesse. Grande apprezzamento anche da parte del Direttore del Centro Commerciale di Collestrada Roberto Lo Duca per l’iniziativa che ancora una volta evidenzia il rapporto collaborativo fra i Lions e il Centro Commerciale.

Il Presidente della Zona IXB, Antonio Cipiciani, ha sottolineato invece la grande collaborazione fra i Club della zona, in un anno particolarmente ricco di eventi che spaziano dal sociale alla salute, alla promozione della cultura. Dopo la presentazione del Service, il Past Presidente del L.C Peruga Host, Giuseppe Maria Famà ha introdotto i maestri della Federazione Italiana Krav Maga, Mario Benedetti e Altin Qoku che hanno illustrato quali comportamenti tenere per affrontare situazioni di pericolo e dato dimostrazione di diverse tecniche di difesa personale in caso di aggressione.

L’evento è stato ampiamente condiviso da parte del pubblico che ha partecipato con grandissima attenzione all’incontro.