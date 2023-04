A Perugia la mostra degli “Artisti della solidarietà”

ARTISTI DELLA SOLIDARIETA’/ LA MOSTRA PRESSO IL CENTRO ESPOSITIVO DI VIA OBERDAN DAL 14 AL 28 APRILE

Dal 14 al 28 aprile lo spazio espositivo dell’ex chiesa Santa Maria della Misericordia di via Oberdan ospiterà la mostra “Artisti della solidarietà”, originale esposizione che promuove l’arte come servizio sociale. Sessantacinque artisti, Lions e no, hanno donato le loro opere la cui vendita all’asta servirà per raccogliere i fondi destinati al restauro della tempera su tavola “Madonna che allatta il Bambino” di Andrea Vanni, della fine del Trecento, capolavoro del Museo dell’Opera del Duomo di Perugia. La Mostra, che sarà inaugurata il 14 aprile alle 16 vede il coinvolgimento e il sostegno di 21 Lions Club e dei Leo Club dell’Umbria. L’evento ha il Patrocinio di Regione Umbria-Assemblea Legislativa, Comune di Perugia, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Sviluppumbria, ANCI Umbria, Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”. La Mostra dispone di un elegante e accurato catalogo edito da Fabrizio Fabbri.

L’asta delle opere in mostra è in programma il 15 e 28 aprile alle 16.