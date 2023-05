Gran Galà del Calcio Umbro 2023: svelati gli ospiti del 2023

Presenti Totò Schillaci, Andrea Stramaccioni, Sergio Floccari, Daniel Ciofani e Monica Vanali

Grande ribalta sportiva con il Gran Galà del Calcio Umbro 2023, in programma martedì 6 giugno 2023, alle ore 21:15, al ristorante “La Locanda del Cardinale” ad Assisi, in piazza del Vescovado. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Per l’Umbria e per lo sport”, sotto la regia dei giornalisti Massimo Boccucci e Antonio Palazzetti, in collaborazione con le associazioni “Insieme a Riccardo per i giovani e per Gubbio” e “I Love Norcia”, il patrocinio di Figc-Lega Nazionale Dilettanti, Coni Umbria, Comitato Regionale Umbro della Lega Nazionale Dilettanti, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Assisi, Comune di Gubbio e Comune di Terni. Media partner Radio Sportiva.

Nel corso della serata verranno premiati i migliori giocatori delle squadre umbre di Serie D, Eccellenza e Promozione attraverso una Top 11 da cui uscirà il giocatore simbolo della stagione, con i migliori allenatore e arbitro con la presenza di Luigi Repace, presidente del Comitato Regionale Umbro della Lega Nazionale Dilettanti; il presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, Marco Squarta; il consigliere regionale Eleonora Pace. Saranno premiati Totò Schillaci insieme a Mario Fucili dei 78Bit con cui l’indimenticabile bomber di Italia ’90 ha inciso la canzone “Gli anni degli anni”; il tecnico Andrea Stramaccioni attuale opinionista di Dazn; Sergio Floccari ex attaccante della Lazio oggi opinionista di Dazn; Daniel Ciofani, attaccante della Cremonese. Alla popolare giornalista Monica Vanali di Mediaset verrà consegnato il Premio “Angelo Marinangeli”. Verranno conferiti i premi “Umbria nel Cuore”, “Assisi nel Cuore”, “Norcia nel Cuore”, “Ernesto Bronzetti” e “Giancarlo Brugnoni”.