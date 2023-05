A Marsciano un pomeriggio alla scoperta delle api

L’appuntamento è per sabato 20 maggio, Giornata mondiale delle api, presso le piste del ruzzolone a Marsciano

Un intero pomeriggio dedicato alla scoperta delle api e del ruolo che questo insetto impollinatore ha nel garantire la biodiversità e la disponibilità di molte colture alimentari. È quello che si svolgerà presso le piste del ruzzolone a Marsciano sabato 20 maggio, a partire dalle ore 15.30, in occasione della Giornata mondiale delle api. L’evento è nato su iniziativa del Comune di Marsciano con il coinvolgimento di alcuni produttori locali di miele ad altre attività produttive che ne hanno curato l’organizzazione.

Il pomeriggio prevede lo svolgimento di alcune attività sia per i più piccoli che per gli adulti. In particolare, alle ore 16.00 sarà avviato un primo laboratorio per i bambini a cura della Fattoria didattica La Badia e un secondo laboratorio inizierà alla 16.30 a cura di Panel test Miele Umbria.

Alle 17.00 è invece in programma un approfondimento sullo stato di salute delle api e sul loro ruolo in ottica di sviluppo sostenibile. Seguirà un’attività di gioco del ruzzolone, a cura dell’associazione di ruzzolone G. Moretti, con cui saranno chiamati a cimentarsi i bambini, e un’attività di messa a dimora di alberi con la supervisione dell’azienda Umbra Servizi che gestisce il patrimonio verde comunale. Non mancherà la possibilità di fare una merenda per i più piccoli e una degustazione di prodotti per i più grandi a base di miele.

“Questa iniziativa – spiega l’assessore Francesca Borzacchiello – è resa possibile grazie all’impegno di tante aziende agricole e non solo che hanno accettato l’invito del Comune ad organizzare un evento dedicato alle api e alla sensibilizzazione circa l’importanza di salvaguardarle. A loro va, quindi, il grazie di tutta l’amministrazione. E rivolgo inoltre a tutta la comunità, e al mondo della scuola in particolare, l’invito a partecipare”.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà riprogrammata appena possibile e comunicata la nuova data.