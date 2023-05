‘Storie di cuntastorie’: teatro e vino con Sagrantino wine & performance

Per i bambini lo spettacolo e per gli adulti visita in cantina e degustazioni. Appuntamento sabato 20 maggio alle 16.30 alla cantina agricola Mevante di Bevagna

‘Storie di cuntastorie’ sarà il nuovo appuntamento dedicato alle famiglie nell’ambito di ‘Sagrantino wine & performace’, cartellone di eventi dell’associazione La Strada del Sagrantino che abbina attività culturali a degustazioni enologiche e percorsi enogastronomici, per un pubblico di ogni età. Con il suo spettacolo, Maria Luisa Morici, sabato 20 maggio dalle 16.30 alla cantina agricola Mevante di Bevagna, proporrà un contenitore di quattro storie di meraviglia, sorprese e ironia dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni. Seguirà una merenda al sacco di tipicità. Per gli adulti, invece, negli stessi orari è pensata una visita in cantina con degustazione di vini di produzione in abbinamento a prodotti tipici locali. Il costo per gli adulti è di 15 euro, per i bambini l’ingresso è gratuito. La prenotazione obbligatoria: https://forms.gle/LhmaSkQyQ6YEocdPA. Per informazioni: info@stradadelsagrantino.it, 0742 378490.

L’attività teatrale prevista all’aperto, in caso di maltempo si svolgerà al chiuso negli spazi della cantina.

Sagrantino wine & performance è organizzato nell’ambito del progetto ‘All-around wine & performance sulla Strada del Sagrantino’, realizzato con il sostegno dei Fondi POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1 e Piano sviluppo e coesione FSC (D.L.n.34/2019) – Avviso pubblico per partecipazione Progetto Spettacoli dal Vivo – Anno 2022.