Emilia Romagna: da Deruta, la solidarietà, con eventi di beneficenza legati alla ceramica e alla musica

A giugno, asta di beneficenza con opere in ceramica offerte dagli artigiani ceramisti de La Strada della Ceramica in Umbria

Una serata di solidarietà che prevede un apericena al Museo Regionale della Ceramica di Deruta e un’asta di beneficenza con opere in ceramica di alto pregio donate dagli artigiani ceramisti de La Strada della Ceramica in Umbria (Città di Castello, Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio, Orvieto e Umbertide) per le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna: è questa la proposta del sindaco di Deruta Michele Toniaccini accolta dagli altri sindaci del circuito della Strada della Ceramica in Umbria per sostenere concretamente le città alluvionate e le famiglie in difficoltà, prevista per la prima settimana di giugno prossimo.

“Non solo vicinanza, ma anche solidarietà concreta – commenta il sindaco Toniaccini – alle popolazioni colpite dall’alluvione. Ancor più, in considerazione del legame con Faenza che fa parte, come tutti noi, dell’Associazione Italiana Città della Ceramica. Abbiamo voluto creare più momenti di solidarietà per mantenere alta l’attenzione sulla tragedia che si è abbattuta sull’Emilia Romagna e per dare sostanza a quella vicinanza che abbiamo, tutti, fin da subito, manifestato. Una serie di azioni che hanno il loro fulcro sulla ceramica, a rafforzare quel rapporto forte che da sempre unisce le città della ceramica”.

Deruta ha voluto promuovere anche altri tre momenti di solidarietà, in musica, due dei quali in collaborazione con A.Gi.Mus. e Musica dal Mondo, grazie al coinvolgimento del maestro Salvatore Silivestro e uno con l’Orchestra Giovanile Regionale Umbria: il 31 maggio, l’Orchestra dell’Università di Cedarville (Ohio), diretta dal maestro Carlos Elias si esibirà al Chiostro di San Francesco; stessa location, il 2 giugno, per l’Accademia di Amsterdam, diretta dal maestro Onno Verschoor; il 18 giugno con il concerto dell’Orchestra Giovanile Regionale Umbria. In tutti e tre i casi, le offerte saranno devolute a Faenza e alle altre popolazioni alluvionate.

E’ stato attivato anche il conto corrente su cui effettuare eventuali donazioni che è:

Unicredit S.p.A. Agenzia di Deruta

Conto intestato a: COMUNE DI DERUTA – SERVIZIO TESORERIA

Cod. IBAN: IT 40 W 02008 38422 000029405794

Causale: Alluvione Emilia Romagna