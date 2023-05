Disabilità, presentata in Provincia la XXXII Camminata della Speranza

Domenica 28 maggio tutti in marcia da Monte Castello di Vibio a Fratta Todina per sostenere l’inclusione

“Quando in una famiglia nasce un figlio con disabilità il genitore sente una grande fatica, il peso della responsabilità di farsi carico di tutto anche economicamente. Chiediamo più attenzione e più cura per noi genitori e per i nostri figli. Servono più luoghi sicuri come il Centro Speranza, per non essere costretti a spostarci da Perugia per poter affidare qualche ora i nostri figli a dei professionisti e avere anche noi genitori un aiuto e tempo per vivere o semplicemente lavorare. Mi auguro che la Camminata della Speranza sia un momento di attenzione per le istituzioni, uno stimolo ad investire nelle politiche sociali”.

Sono le parole di Mirella Chianella, mamma di Alice 32 anni con grave disabilità, intervenuta alla conferenza stampa di presentazione della 32^ “Camminata della Speranza, per la cultura della disabilità” tenutasi oggi nella sala Pagliacci della Provincia di Perugia. La manifestazione è in programma domenica 28 maggio con partenza da Monte Castello di Vibio e arrivo a Fratta Todina (Pg).

Suor Maria Stella Bordacchini, neo direttrice del Centro Speranza, e Giuseppe Antonucci, Presidente dell’Associazione Madre Speranza ODV, anche quest’anno, in occasione della presentazione hanno concertato una platea rappresentativa delle tante anime protagoniste di un tema, quello della disabilità, che in Umbria riguarda da vicino i bisogni e i diritti di circa il 6,9% della popolazione.

Mirella, mamma di Alice, da Perugia ha scelto il meglio per sua figlia, riconoscendo anche l’aiuto e il sostegno ricevuto come genitore affidandosi al Centro Speranza di Fratta Todina.

“Alice sta bene – ha detto – al centro Speranza ha trovato professionisti che fanno attenzione ai suoi bisogni, terapie in piscina, in stanza multisensoriale e musicoterapia. Dovrebbe esistere un centro diurno per tutti”.

Le parole di Mirella sono state ascoltate da Paola Fioroni, Presidente dell’Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilità che si è detta vicina al disagio e alla malattia, spiegando come l’Osservatorio analizza e fotografa la condizione delle persone con disabilità nel nostro territorio:

“La Camminata della Speranza è un momento di sensibilizzazione che serve a tutta la nostra società. La Regione sa quanto valore ha il Centro Speranza nell’accogliere le esigenze, i bisogni ma anche i desideri della persona con disabilità. Ringrazio – ha concluso la presidente – i Sindaci della Zona Sociale 4 per portare l’attenzione al tema dei diritti delle persone con disabilità. La Speranza è che questa attenzione si riesca a condividere a tutti i livelli. Per far sì che ci sia un vero cambiamento culturale è necessario che queste persone non siano più vulnerate, c’è bisogno di azioni orientate alla tutela dei diritti verso un progetto di vita che sia per loro personalizzato, partecipato e globale”.

Alla conferenza è intervenuto Massimo Rolla, Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità il quale ha espresso grandissima stima per la qualità del servizio svolto dal Centro Speranza, sottolineando come questa manifestazione riesca, anno dopo anno, ad instillare nella società i valori dell’inclusione. Rolla ha attenzionato poi il tema dell’inclusione scolastica e il ruolo fondamentale della Scuola.

Anche Luca Panichi, presente alla conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza di dialogare con i giovani nelle scuole. Luca si è definito “una costola del Centro Speranza” la sua un’amicizia di oltre 15 anni con la struttura di Fratta Todina, costellata di iniziative sempre orientate all’interazione e al superamento di stereotipi di “non conoscenza” della disabilità.

Sensibilizzare i giovani al tema dell’inclusione sociale delle persone con disabilità è uno degli obiettivi che sta più a cuore alla direzione del Centro Speranza perché essi rappresentano il futuro e la possibilità di un concreto cambiamento culturale. Su questa scia Suor Maria Stella Bordacchini ha ricordato che

“occuparsi della vita delle relazioni e della realizzazione umana e spirituale della persona con disabilità è il cuore del servizio. La Camminata della Speranza – ha detto la direttrice – rappresenta un momento significativo di condivisione dei frutti del servizio del Centro, utile a promuovere una società dell’inclusione e della tenerezza nel rispetto della dignità di ogni persona. Vogliamo incoraggiare le Istituzioni a crescere in questa dimensione di attenzione e operatività concreta nei riguardi di chi ha più bisogno”.

Presentato il gadget di questa edizione un foulard di colori diversi espressione della pluralità, delle diversità e quindi della bellezza della società. Giuseppe Antonucci ha consegnato simbolicamente il foulard alle autorità presenti:

“La Camminata della Speranza – ha sottolineato – vuole offrire uno spazio di incontro tra le Istituzioni, le famiglie e le persone con disabilità per questo il foulard verrà donato a tutti coloro che prenderanno parte all’evento domenica 28 maggio”.

In conferenza stampa sono intervenuti i Sindaci co-organizzatori di questa edizione. La collaborazione e coesione sociale delle due comunità limitrofe segna questa 32esima edizione della manifestazione.

“Siamo consapevoli del grande dono che il Centro Speranza rappresenta per i nostri territori, lieti di dare il nostro contributo per un’iniziativa così importante – ha riferito il sindaco del Comune di Monte Castello di Vibio, Daniela Brugnossi -. La Camminata della Speranza rappresenta un momento di gioia, una festa ma anche un momento per esprimere vicinanza e occasione per cambiare punto di vista, pensare a cosa possiamo fare e come”.

Anche il sindaco di Fratta Todina, Gianluca Coata ha sottolineato il valore sociale ed economico del Centro Speranza per il territorio.

“La Camminata della Speranza arriva per la prima volta a Fratta Todina, luogo in cui nasce il Centro Speranza. Forse un segno che c’è bisogno di ripensare a come costruire nuovi percorsi futuri. L’augurio – conclude – che sia una bella giornata di sole e di condivisione.”

Il programma e le collaborazioni

L’appuntamento alle 8.00 di domenica 28 maggio presso l’area sosta camper di Monte Castello di Vibio (Pg) raggiungibile con il servizio navette dal parcheggio comunale di Fratta Todina, operativo dalle 7.30 e dalle 12.00 alle 15.00 per il rientro.

Alle 9.00 la benedizione del Vescovo Emerito di Città di Castello, Domenico Cancian F.A.M. darà il via alla 32^ Camminata della Speranza, aprirà la strada al corteo la Filarmonica Città di Marsciano E.M. Ferri APS presente alla manifestazione per rappresentare in musica lo spirito di festa dell’iniziativa.

Il tragitto di 6 km circa è un percorso facile e adatto a tutti. Alle ore 10, a metà strada, la sosta presso l’area verde in località Madonna del Piano sarà l’occasione per riposare le gambe e rifocillarsi. Una ricca merenda con focacce e tramezzini, succhi di frutta offerti dalla Cooperativa Aetas e barrette di cioccolato al latte e fondente di Augusta Perusia che augura una “Dolce Camminata”.

L’arrivo del corteo è previsto alle 12 a Fratta Todina (PG) qui i saluti delle autorità e alle 12.30 la Santa Messa nella Chiesa di San Sabino, celebrata da Don Andrea Rossi e animata dalle voci della Schola Cantorum Don Francesco Dominici e dal Coro parrocchiale Fratta Todina.

Come da tradizione, la festa continua, il ristoro offerto dalle amministrazioni comunali e dalle associazioni in collaborazione con gli esercizi commerciali prevede un pratico pranzo al sacco. I partecipanti potranno gustare panini farciti con porchetta preparata da Marco Bartolini e da “Gli sfizi di carne” di Andrea Capociuchi e con formaggio Grifolatte, oltre a un dolce snack, acqua offerta da Tiberina Distribuzione e frutta omaggio di Ortofrutta2000.

Novità di questa edizione il ristoro gluten free, segno di attenzione e sensibilità nei confronti delle persone celiache. Nei sacchetti panini e merendine senza glutine donati dalla Farmacia Santi e dalla Farmacia Carboni. Confermata la collaborazione solidale di Umbra Acque SpA che mette a disposizione pratiche borracce e l’autobotte di acqua potabile nei punti di partenza, sosta e arrivo della manifestazione.Il pranzo al sacco sarà distribuito presso l’infopoint di Fratta Todina, in Via Roma, dove la proloco predisporrà anche tavoli e panche per vivere il centro storico e dove anche i piccoli potranno divertirsi insieme a Massimo Amadio. Per l’occasione apre al pubblico il parco di Palazzo Altieri, sarà possibile visitare la zona adibita alle attività educative di orticultura e cura del verde degli ospiti del Centro Speranza.

La sicurezza della manifestazione è garantita dal coordinamento del Comando dei Carabinieri di Monte Castello di Vibio e del corpo di polizia Municipale dei Comuni di Monte Castello di Vibio e Fratta Todina con il supporto dei volontari della Protezione Civile del Gruppo intercomunale di Monte Castello di Vibio e Fratta Todina, il gruppo di Protezione Civile La Rosa dell’Umbria e Gruppo Comunale di Protezione Civile “Marsciano 2004”, il Comitato Croce Rossa Italiana di Deruta Torgiano e la Confraternita di Misericordia di Marsciano.

La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia. Per informazioni www.centrosperanza.it/camminata

Le associazioni del territorio: Proloco di Fratta Todina, Associazione Proloco Spineta, Associazione Ricreativa e Culturale Pontecane, Proloco di Monte Castello di Vibio, la Confraternita della Madonna dell’Addolorata, Uni Tre Monte Castello di Vibio, Polisportiva Monte Castello di Vibio, A.S.D. Monte Castello di Vibio 1968, Federazione Italiana Caccia sezione Monte Castello di Vibio, Associazione della Sagra dell’Agnello Scottadito, Associazione

Festeggiamenti Madonna del Piano, Associazione Sant’Antonio da Padova di Doglio APS, Società del Teatro della Concordia, Schola Cantorum Don Francesco Dominici e dal Coro parrocchiale Fratta Todina. I partener solidali: Umbra Acque, Art Line, Augusta Perusia, Grilligraf, Grifolatte, Ortofrutta 2000, Tiberina Distribuzione, Cooperativa Aetas, Officina Latterini S.n.c., Farmacia Santi, Farmacia Carboni, Massimo Amadio.

Patrocini

L’evento ha il patrocinio della Regione Umbria, dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, delle Provincie di Perugia e Terni, dei Comuni di Perugia, Terni, Marsciano, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi, Usl Umbria, Usl Umbria 2, dell’Università degli Studi di Perugia, Cesvol Umbria, Comitato Italiano Paralimpico sez. Umbria, Croce Rossa Italiana Umbria, ARIS, Diocesi Orvieto-Todi, Associazione Madre Speranza ODV.

Chi siamo

Il servizio è fondato nel 1984 dalla Congregazione delle Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso, ha sede a Fratta Todina (Pg) all’interno di Palazzo Altieri. In regime semi-residenziale diurno riabilitativo e socio-riabilitativo ed educativo il Centro Speranza accoglie circa 70 tra bambini, ragazzi e adulti con situazione di salute complessa in cui possono coesistere disabilità senso-motorie, cognitive, disturbi del comportamento e/o ritardi del neurosviluppo. L’équipe medico-psico-pedagogica e riabilitativa propone ai familiari dei bambini e ragazzi con disabilità un accompagnamento su misura e integrato con la rete territoriale dei servizi sociali e sanitari.