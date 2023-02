Scoperto a Perugia un cunicolo con numerosi oggetti rubati

Due uomini denunciati dalla polizia

Un cunicolo all’interno del quale sono stati sorpresi due cittadini stranieri, poi denunciati, e diversi oggetti rubati, è stato scoperto a Perugia dalla polizia.

Gli agenti sono intervenuti in via del Giardino, nel centro della città, per la presenza di un’auto – rubata lo scorso 31 gennaio – e di un via vai di persone sospette.

Una capillare perlustrazione della zona ha consentito ai poliziotti di individuare il cunicolo chiuso con una porta a grate. Insospettiti, gli agenti hanno chiesto l’ausilio di un’altra pattuglia e non senza difficoltà hanno fatto accesso all’interno dove hanno trovato alcuni giacigli di fortuna e due cittadini stranieri che, alla loro vista, hanno tentato di fuggire.

Fermati dai poliziotti, sono risultati essere un algerino di 36 anni e un tunisino di 35 entrambi irregolari sul territorio nazionale e con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

All’interno del cunicolo, sono inoltre stati trovati sette telefoni cellulari, un personal computer, sei powerbank, un tablet, alcuni capi di abbigliamento, articoli alimentari, tabacchi, attrezzi da lavoro che sono risultati essere provento di furto. Recuperata anche chiave dell’auto risultata rubata.

I poliziotti, inoltre, hanno rinvenuto un involucro in carta stagnola contenente un derivato della cocaina. I due uomini sono stati denunciati per ricettazione, possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso e invasione di edifici in concorso. Gli oggetti rubati, invece, sono stati sottoposti a sequestro.

Il 35enne è stato anche sanzionato per possesso di sostanze stupefacenti.

Sono infine state avviate le pratiche per la loro espulsione dall’Italia.