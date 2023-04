Cluster della nautica e dell’aerospazio, Mancini (Lega) interroga la Giunta

“Per conoscere le iniziative a supporto”

“Ho presentato un’interrogazione, sottoscritta anche dalla collega della Lega Manuela Puletti, per conoscere le iniziative della Giunta regionale a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese umbre aggregate nei cluster della nautica e dell’aerospazio – esordisce il Consigliere regionale della Lega Valerio Mancini, Presidente della Commissione Attività Produttive – secondo l’Istat l’Umbria registra un forte aumento delle esportazioni, superiore alla media nazionale e del Centro Italia. L’internazionalizzazione delle imprese risulta determinante per una loro maggiore competitività – spiega – se fino a qualche anno fa l’apertura delle imprese ai mercati internazionali poteva rappresentare una scelta strategica, oggi è un passo obbligato. La Regione Umbria ha supportato cluster regionali in diversi settori produttivi locali con l’obiettivo di promuovere la qualità e la competenza delle nostre imprese. Nella nostra regione hanno grande rilevanza i cluster della nautica e dell’aerospazio – rimarca – tra i più importanti l’Umbria Aerospace Cluster, composto da trentacinque aziende associate, con 3.200 dipendenti e circa 435 milioni di fatturato e l’Umbria Nautical Cluster, che attualmente vede la partecipazione di nove aziende. Quest’ultimo ha recentemente sostenuto l’impresa del tifernate Alessio Campriani che, a bordo dell’imbarcazione più piccola al mondo, ha navigato nell’Oceano Atlantico in solitaria per 33 giorni fino alla Guadalupa – rende noto Mancini – un’impresa straordinaria che rappresenta una vittoria non solo per Alessio e per la nostra regione, ma anche per le imprese che hanno scommesso su di lui. La Regione Umbria si è già impegnata in maniera concreta per i Cluster – conclude Mancini – auspico che abbia in programma altre iniziative per supportarne la crescita e lo sviluppo”.