Bimba di 5 anni cade dalla finestra a Terni, è grave

L’ipotesi prevalente è che si sia trattato di un incidente

Una bimba di cinque anni, nata a Terni da genitori di origini straniere, è precipitata, sembra accidentalmente, dalla finestra di un’abitazione posta al quarto piano di una palazzina, a Terni, ed è rimasta ferita in modo grave.

La bambina è stata soccorsa dagli operatori del 118 ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Maria.

È successo nella serata di lunedì, in viale Filippo Turati. Le indagini sull’accaduto sono condotte dalla polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione, la madre della bimba era andata al lavoro e l’aveva affidata ad un’altra donna. L’ipotesi prevalente, come detto, è che il fatto sia accidentale: la bambina, in bagno, sarebbe salita in piedi sul water che si trova accanto alla finestra da cui è poi precipitata. L’impatto con il suolo sarebbe stato attutito da fili utilizzati ai piani inferiori per stendere i panni.

I medici stanno cercando di salvarle la vita. L’accaduto, che vede impegnati gli agenti di Volante, Mobile e polizia Scientifica, è all’attenzione dell’autorità giudiziaria.