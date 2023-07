Si terrà al Parco dell’Amerino



Il festival-evento “All night on-Welcome to Paradise again” giunto alla sua seconda edizione, si svolgerà nell’antichissimo Parco dell’Amerino di Acquasparta, riaperto per l’occasione da Artseasons dopo quasi 20 anni di abbandono. Grazie ad un importante intervento di recupero degli spazi verdi e degli ambienti in disuso, avuti in concessione attraverso un bando dedicato dal Comune di Acquasparta, Artseasons restituisce alla comunità un luogo caro per storia e tradizioni, riqualificandolo attraverso una programmazione ricca di musica, performance artistiche ed intrattenimento per i più piccoli.

Dal 7 al 9 Luglio si terrà ad Acquasparta la seconda edizione di All night on-Welcome to Paradise again- un festival che muove dalla consapevolezza che sia un dovere di tutti proteggere l’unica ‘casa’ che abbiamo, promuovendo uno stile di vita sostenibile, sia ambientaleche sociale, attraverso una consapevolezzasia individuale che collettiva. La manifestazione è stata ideata ed organizzata da Artseasons Aps che opera sul territorio dal 2018 organizzando festival diffusi di musica classica e contemporanea, performance artistiche , mostre, eventi d’intrattenimento con lo sguardo rivolto ai più piccoli, agli adolescenti e ai più giovani. “Con la II° edizione All night on, Artseasons rilancia il desiderio di promuovere la cura e la tutela del patrimonio ambientalistico territoriale organizzando in uno spazio verde e incontaminato, fresco di acqua e ricco di vegetazione, un festival che ha come obiettivo quello di regalare a tutta la comunità la possibilità di frequentare il Parco e goderne attraverso concerti, mostre, intrattenimento per bambini e numerosi food truck provenienti da tutta Italia – afferma Federica Guzzi presidente dell’associazione. Attraverso i nuovi linguaggi dell’arte contemporanea e dell’intrattenimento la struttura del Festival diffonde tra gli spazidel Parco e nella città stessa una iniziativa di grande rilievo”.

Dopo mesi di lavori volti alla riqualificazione e alla rigenerazione del Parco, ora si è pronti ad inaugurare una stagione che finalmente lo restituirà a chiunque abbia voglia di goderne, grazie anche al preziosissimo contributo economico di numerosi sponsor presenti sul territorio. Si inizia venerdì 7 luglio con una speciale Irish night che vede come ospiti i Lennon Kelly e i Brutti di fosco con le loro sonorità di ispirazione irlandese, che faranno ballare anche i più timidi. Si proseguirà poi sabato 8 luglio con La Baldoria, che vedrà protagonisti gli amatissimi Inna Cantina e, a seguire Dj Blond. Nel pomeriggio, alle ore 18, un momento culturale con Daniela Paiella che presenterà il suo nuovo libro “Lasciami accendere le stelle” insieme al giornalista Alessandro Cavalieri. Domenica Gli ultimi botti, la serata conclusiva del festival con i Nuju e lo speciale spettacolo di chiusura con Algoritmo musica elettronica per i nuovi tempi.

Nella sala mostre all’interno del Parco, saranno allestite le esposizioni di numerosi artisti del territorio regionale e non che hanno sposato il progetto di far rivivere il Parco dell’Amerino anche attraverso l’arte: con Martina Lattanzi, Onirico, Celso Wood, Saverio Spoldi, Francesco Francia, Meri Fioretti, Leonardo Exhibit, Marco Luchetti e Nicholas Agus. Da venerdì fino a domenica, per tutte le tre serate del festival sarà possibile cenare nei pressi del parco grazie ai numerosi food truck presenti. All night on – welcome to paradise again diventa dunque per Artseasons e per tutti quelli che, insieme all’associazione, hanno sposato il progetto di veder rivivere il parco termale attraverso l’arte, la musica e la possibilità come strumento privilegiato di comunicazione e di divulgazione di idee, di soluzioni, di interrogativi e di buone pratiche.

La programmazione di eventi culturali e di intrattenimento all’interno dei tre giorni del festival, si prefigge di educare al rispetto per la natura, aumentando la consapevolezza delle responsabilità individuali e collettive sull’ambiente che ci circonda, di rieducare alla cooperazione tra uomo e natura, individui e associazioni, attraverso la funzione catartica dell’educazione artistica, ma anche e soprattutto, attraverso uno sguardo attento alla biodiversità sia ambientale che sociale. La seconda edizione del Festival offrirà al parco Amerino, ai bambini, ai giovani e agli adulti che lo frequenteranno tre giorni colorati di musica, buon mangiare e performance artistiche. E un’estate piena di appuntamente in uno dei parchi più amati del territorio del Comune di Acquasparta.