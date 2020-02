Avis Trevi: un ottimo 2019. Si punta ad un 2020 ancora migliore. Direttivo al lavoro per aumentare le donazioni di plasma

“In un contesto umbro dove le donazioni continuano purtroppo a calare, spiega il presidente dell’Avis Trevi Angelica Brunetti, siamo fieri del lavoro di sensibilizzazione che noi volontari stiamo svolgendo sul territorio e della risposta che stiamo ricevendo dalla cittadinanza, che si mostra sempre più attenta e consapevole dell’importanza della donazione di sangue e plasma”.

L’Avis Trevi registra numeri da record, grazie al lavoro di sensibilizzazione svolto dai volontari nei vari ambiti cittadini (nella scuola, nei terzieri e nelle varie realtà frazionali) ed in controtendenza con l’andamento generale, nel 2019 è stato registrato un incremento del 25% del numero di donazioni di sangue e plasma rispetto agli anni precedenti, ma il lavoro del direttivo non si ferma qui. Ora si punta a far aumentare anche le donazioni di plasma: su 537 donazioni totali (107 in più rispetto al 2018), 465 sono di sangue intero, mentre sono solo 72 le donazioni di plasma.

“Il plasma è un componente fondamentale del sangue che viene utilizzato per produrre farmaci salvavita, per cui sarebbe auspicabile fare di meglio, spiega la presidente Brunetti e su questo ci impegneremo”.

L’Avis di Trevi conta 302 donatori attivi di cui 57 nuovi donatori nel 2019 con una media di 1,8 donazioni annue a donatore.