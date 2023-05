Avanza il Festival del Sol e riscuote successo: oltre 260 partecipanti a Trevi

Avanza il Festival del SOL (Sagrantino & Oil Land), primo festival diffuso del Cammino in Umbria, e raccoglie sempre più consensi tra gli amanti della natura e della storia dei luoghi. Alla quarta tappa, in scena a Trevi il 6 e 7 maggio, hanno infatti partecipato oltre 260 persone da tutta l’Umbria, tra cui molte famiglie con bambini. Complice il bel tempo, le camminate nel borgo e tra i sentieri immersi nella fascia olivata hanno riscosso un grande successo, grazie anche alla modalità ‘lenta’ con cui l’associazione Natural Slow Life accompagna i partecipanti alla scoperta del territorio.

“Sono stati due giorni ricchi di emozioni – ha raccontato Monia Pelafiocche, presidente Natural Slow Life – in cui abbiamo svolto tante attività. Nel Kids Urban Trek di sabato abbiamo portato a spasso per il borgo i bambini, dotati come sempre di una mappa. Si sono dimostrati molto interessati ai monumenti, alle ville e agli aneddoti che abbiamo raccontato loro. Hanno fatto molte domande e questo come organizzatori ci gratifica molto. Domenica mattina, poi, spazio all’hiking, una camminata a passo lento in un percorso ad anello, nel quale oltre alla bellezza paesaggistica abbiamo ammirato l’acquedotto medievale, e domenica pomeriggio ancora un’iniziativa per bambini con il Kids Natural Trek. Questa volta li abbiamo accolti in un uliveto, con fiabe e attività ludiche per sensibilizzarli all’amore per l’ambiente circostante, perché crediamo fortemente che è nei bambini che possono germogliare i semi della cultura”.