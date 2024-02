Magione, sintesi di 10 anni di impegno amministrativo nel rendiconto di fine mandato del sindaco Giacomo Chiodini

Insieme alla Giunta saluterà la cittadinanza in un incontro pubblico che si terrà domenica 25 novembre al Teatro Mengoni

Il sindaco Giacomo Chiodini, il vice-sindaco Massimo Lagetti e gli assessori Silvia Burzigotti, Eleonora Maghini, Massimo Ollieri e Vanni Ruggeri e il presidente del consiglio comunale, Daniele Raspati, illustreranno le principali attività svolte nel quinquennio di consiliatura nel rendiconto di fine mandato in programma domenica 25 febbraio, ore 17, al Teatro Mengoni di Magione. Coordinerà l’incontro la capogruppo Cristina Tufo.

Per il primo cittadino anche l’occasione per salutare la cittadinanza dopo dieci anni di impegno amministrativo alla guida del Comune di Magione.

“Dieci anni – commenta Chiodini – in cui non sono mancate difficoltà e soddisfazioni. Un decennio in cui riteniamo di aver gettato delle basi importanti per il futuro del nostro territorio. L’incontro di domenica sarà l’occasione per ripercorrerne insieme le tappe fondamentali.”