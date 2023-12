Al via la prima edizione di Perugia & Friends International

Sabato alle 15.30 un coro formato da 200 bambini degli istituti comprensivi del territorio che proporrà canti natalizi.

“Da tre anni – ha spiegato Giottoli – l’amministrazione comunale, con il progetto Perugia Open District-Perugia&Friends, ha promosso iniziative nei quartieri per creare momenti di incontro e confronto, per stimolare la vita associativa e la partecipazione attiva dei residenti e per incentivare lo sviluppo economico. L’idea di Perugia&Friends International nasce da queste esperienze grazie anche alla collaborazione attiva di numerose associazioni rappresentative delle comunità migranti”.

Il festival si svolge a Fontivegge, “il quartiere più multietnico della città”, con l’obiettivo di “creare un ambiente accogliente e inclusivo che valorizzi la diversità culturale e offra opportunità di crescita e integrazione sia per i migranti sia per la comunità ospitante”.