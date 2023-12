Ad Assisi un capodanno all’insegna della musica in piazza

Appuntamento gratuito nella piazza del Comune

Ètutto pronto ad Assisi per la grande festa di capodanno con Radio Subasio, in programma il 31 dicembre in piazza del Comune.

Davide Berton e Ignazio Failla, conduttori dell’emittente radiofonica, animeranno la piazza in attesa del 2024, con musica anni settanta, ottanta e novanta, disco music e le canzoni più ballate e cantate del momento, intrattenimento, distribuzione di gadget e collegamenti in diretta radio proprio dal cuore della città.

L’evento inizierà alle 22, quando sul palco – annuncia il Comune – saliranno gli Outside Band (gruppo umbro composto da Annalisa Becchetti alla voce, Lino De Rosa Davern al basso, Francesco Bruni alla chitarra e Filippo Barcaiolo alla batteria) che proporrà un live show con musica pop, dance e rock.

A fare da sfondo, lo spettacolare cielo luminoso riprodotto sulla facciata della torre del Popolo e del tempio della Minerva, in Piazza del Comune, attraverso particolari illuminazioni scenografiche. Una serata, con ingresso gratuito, in attesa del 2024 in una delle piazze più suggestive d’Italia.

I festeggiamenti per il nuovo anno proseguiranno il 2 gennaio, con un concerto gospel gratuito, sempre in piazza del Comune, in collaborazione con Umbria jazz, con “Virginia State Gospel Choir” uno dei cori più rinomati della scena gospel statunitense che si esibirà davanti al suggestivo Tempio di Minerva.

Il 3 gennaio invece, al teatro Lyrick a Santa Maria degli Anegli, arriveranno musicisti e ballerini della nota trasmissione televisiva “Ballando con le stelle”, per “Historia, tango nuevo ai confini del jazz”, spettacolo di musica e danza con protagonisti Samuel Peron e Veera Kinnunen. Anche in questo caso ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria su www.billetto.it.

Tutti gli eventi sono organizzati dal Comune di Assisi, nell’ambito del programma di iniziative promosso per la manifestazione “Natale ad Assisi”.

