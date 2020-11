Carfagna: “il prossimo anno per i nati con la  lettera F uno avrà il nome del Santo e del Papa”

La scuderia dei ‘miracoli’ e della pace che invoca la protezione di San Francesco.

Un annuncio inedito, a dir poco mistico e suggestivo, soprattutto per il momento che il paese sta vivendo, quello pronunciato da Sergio Carfagna, allevatore umbro di cavalli da trotto e titolare di uno degli allevamenti più importanti e qualificati a livello nazionale, situato in una posizione ‘mozzafiato’ ai piedi della Basilica di san Francesco, oltre 15 ettari dove i cavalli crescono all’aperto prima di approdare in pista con risultati più che lusinghieri.

“Pax – spiega Sergio Carfagna, 65 anni, conosciuto e apprezzato anche per aver fatto nascere e allevato la cavallina ‘bianca’ Via Lattea, unica nel suo genere – è la sigla scelta dal nostro allevamento a partire dai nati con la Lettera A. Ogni anno i puledri sono contrassegnati da lettere con cui scegliere il loro nome e per evidenziare e sottolineare che ci troviamo ad Assisi, ai piedi della basilica del santo patrono d’Europa, che ha fatto della ricerca della pace, pax appunto in latino, il proprio programma di vita, abbiamo deciso di affiancare al nome dei cavalli questa sigla internazionale che travalica i confini geografici e religiosi. La sigla serve a tutti gli appassionati per riconoscere la provenienza dei puledri che ogni anno nascono. Per il prossimo anno abbiamo deciso di chiamare un puledro che nascerà con il nome di Francesco in onore del santo di Assisi e del papa che proprio in questa terra ha contrassegnato le tappe fondamentali del percorso mondiale di pace e fratellanza fra i popoli. Un sogno da credente e da devoto di Francesco e dell’immenso ruolo che il santo padre svolge in particolare in questo momento di pandemia e paura per il Covid. Infine, una dedica particolare anche a un amico fraterno come fra Mauro Gambetti, custode generale del Sacro Convento nominato cardinale qualche giorno fa dal Papa”.