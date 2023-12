Magione: rette e servizi scolastici, i bollettini arrivano online

Una modalità che consente l’immediatezza della ricezione e di ridurre lo spreco di carta con minore produzione e smaltimento di rifiuti

Da questo anno scolastico le famiglie che usufruiscono dei servizi mensa e trasporto del servizio educativo del Comune di Magione riceveranno i bollettini di pagamento nella propria casella di posta elettronica.

“Stiamo utilizzando questa modalità già per le rette dell’asilo nido comunale – fa sapere l’assessore alle politiche sociali, Eleonora Maghini – con un buon riscontro da parte delle famiglie. Abbiamo pertanto deciso di adottare questo sistema anche per i pagamenti di mensa e trasporto scolastico. Una modalità che, oltre far risparmiare tempo, consente di ridurre lo spreco di carta e quindi minore produzione e smaltimento di rifiuti. Per l’Amministrazione, e di conseguenza per la comunità, il risparmio è anche economico perché l’invio per email consente di non spendere per i francobolli. ”

“Naturalmente – prosegue – i bollettini verranno inviati per posta alle famiglie che non possiedono un indirizzo email ma, al momento, il 95% dei fruitori ha aderito alla proposta. Un’ulteriore passo e un’attenzione dell’area socio educativa verso il continuo miglioramento dei servizi”