A Marsciano la mostra Terra Umbrae #1

Dal 7 maggio, al Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte, la mostra collettiva Terra Umbrae #1. 19 gli artisti che esporranno le loro opere. L’inaugurazione domenica 7 maggio alle ore 11.00

Domenica 7 maggio alle ore 11.00 è in programma, a Marsciano, presso il Museo dinamico del laterizio e delle terrecotte, l’inaugurazione della mostra collettiva Terra Umbrae #1, alla quale contribuiscono, con le loro opere, 19 artisti. La mostra, curata dalla Società Lunare, presenta sculture in terracotta, ceramica, argilla cruda, gesso, ma anche opere su carta, installazioni site specific e una video proiezione, il tutto allestito in un percorso capace di creare un racconto che il visitatore potrà rintracciare e leggere stanza dopo stanza. Il filo conduttore vuole essere quello di un dialogo sia tra i diversi usi dell’argilla, con cui si fanno tegole, mattoni, vasi, piatti così come le sculture, sia tra la dimensione contadina e rurale e la sua persistenza nell’arte contemporanea, tra un fare artigianale desueto e un fare artistico che vuole in diversi modi rianimarlo.

I 19 artisti che esporranno le proprie opere sono: Maria Bussmann, Ciriaco Campus, Paolo Canevari, Sauro Cardinali, Bruno Ceccobelli, Giacinto Cerone, Gianluca Codeghini, Gianni Dessi, Anne Frederique de Bellefroid, Monica Ferrando, Andrea Fogli, Paola Gandolfi, Elisa Garrafa, Fabio Giorgi Alberti, Erich Gruber, Heidi Robin Kennedy, Amedeo Longo, Paola Orlandi, Attilio Quintili.

La mostra, che sarà aperta fino al 30 luglio 2023, è visitabile il venerdì, il sabato e la domenica dalle 11.00 alle 17.00. L’accesso è compreso nel biglietto di ingresso del Museo. Per informazioni è possibile contattare i recapiti athenacooperativa21@gmail.com – 3891285261