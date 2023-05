Il Gruppo Grifo Agroalimentare tira le somme: conti in pareggio e fatturato oltre i 70 milioni di euro

Tempo di bilanci al Gruppo Grifo Agroalimentare che ha convocato l’assemblea dei soci, venerdì 5 maggio nella sede di Ponte San Giovanni a Perugia, per l’approvazione del bilancio 2022 e il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. A breve, il nuovo consiglio eletto all’unanimità provvederà alla nomina del nuovo presidente per il prossimo triennio.

“Pur essendo stato un anno molto difficile – ha dichiarato Catanossi – il 2022 si è chiuso con i conti in pareggio, con una liquidazione del latte ai soci molto interessante e un fatturato in aumento, dovuto in parte anche al fenomeno inflattivo che ha fatto aumentare i prezzi dei prodotti. Quest’ultimo aspetto ci crea qualche preoccupazione per il futuro, ma stiamo governando il settore lattiero caseario dell’Umbria in modo molto positivo”.