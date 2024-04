Vivo a Colori, Pasquetta di solidarietà con le Pasqualine Kolor’s

Molte le iniziative in programma per l’evento che si terrà presso la Rocca di Sant’Apollinare di Marsciano a partire dalle ore 10,30

Trascorrere una giornata in maniera divertente portando, allo stesso tempo, il proprio contributo per la realizzazione di un progetto di solidarietà. Anche quest’anno ritornano le Pasqualine Kolor’s, l’iniziativa, organizzata dall’associazione Vivo a Colori in collaborazione della Fondazione Istruzione Agraria, in programma lunedì 1 aprile presso la Rocca di Sant’Apollinare di Marsciano.

Si comincerà la mattina con il ritrovo alla ore 10,30 presso la Rocca con l’istruttrice di Forest Bathing, Chiara Alunni, per partecipare ad una passeggiata su di un percorso naturale tra i boschi facendo esercizi guidati di respirazione.

Alle 12,30 è previsto un pic-nic nel prato fiorito a cura delle Olivastre. Il menù offrirà la torta di Pasqua (con olio evo anziché lo strutto) con il capocollo (oppure crema di olive per vegetariani), sformato di uova e verdure di stagione, biscotti della casa con olio evo e acqua (0,5 litri) al costo di 10 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini.

Alle 15 è previsto l’inizio attività ludiche per bambini con le Pasqualine kolor’s. Sarà insegnato a decorare l’albero pasquale e a colorare conigli. Ma l’appuntamento più atteso per i bambini sarà sicuramente quello in programma alle 16 quando si potrà ballare in compagnia di Minnie e Topolino (in collaborazione con Mascotte Party Umbria). Alle 17 gran finale con un party di caramelle con allestimento curato da Gi PartyPalloncini.

Durante tutta la durata dell’evento, il food truck delle Olivastre sarà disponibile per la vendita di cibo salato e dolce (merende, aperitivi, assaggi), incluse le bevande (acqua, vino, birra, caffè).

Il ricavato della giornata andrà per il progetto dell’associazione della presidente Claudia Maggiurana: Il ta’axi arcobaleno, una macchina di pubblica utilità da mettere in uso per le persone bisognose a completamento del progetto del consultorio di Vivo a Colori, situato presso il distretto socio sanitario di Spina di Marsciano. Ci sarà, infine, la possibilità di conoscere le attività di Vivo a Colori. L’ingresso per partecipare alla giornata è su offerta. Per info: 335.7157254.