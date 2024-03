A fine marzo parte la stagione estiva dell’aeroporto umbro

‘La più ampia di sempre’ sottolinea lo scalo

Partirà a fine marzo e sarà operativa fino al 29 ottobre la nuova stagione estiva dei collegamenti dell’aeroporto internazionale dell’Umbria.

La programmazione, “che risulta essere la più ampia di sempre per lo scalo umbro”, sottolinea la società di gestione, vedrà una rete di 17 rotte, operate da sei compagnie, con fino a 108 voli di linea settimanali da e verso otto destinazioni in Italia e nove in Europa.

Nel dettaglio, il 25 marzo partiranno i nuovi voli operati da Aeroitalia da e per Bergamo, con partenza da Perugia programmata dal lunedì alla domenica alle 7.15 ed arrivo in Lombardia alle 8.05. Il rientro è previsto dal lunedì alla domenica con partenza da Bergamo alle 19.25 ed arrivo a Perugia alle 20.15.

Aeroitalia conferma inoltre il collegamento bi-settimanale con Olbia – con voli programmati dal 3 giugno ogni lunedì e venerdì – e lancia la nuova rotta su Lamezia Terme, ogni giovedì e domenica dal 2 giugno prossimo. Per quanto riguarda Ryanair, sono dieci le destinazioni collegate all’aeroporto dell’Umbria nella stagione “Summer 2024”. Tra fine e marzo ed inizio aprile – con l’entrata in vigore dell’orario estivo – i voli annuali vedranno un incremento di frequenze con i collegamenti da e per Londra Stansted che diventano giornalieri, quelli su Catania che passano a sette frequenze settimanali a maggio e ottobre e cinque tra giugno e settembre, e quelli per Cagliari e Palermo che passano rispettivamente a quattro e tre settimanali. Confermati inoltre per tutta la stagione i voli da e per Barcellona (due settimanali), Bruxelles (tre), Bucarest (due), Cracovia (due) e Malta (tre-due voli settimanali). La rotta da e per Brindisi sarà operativa dal 2 giugno ed è programmata con due frequenze settimanali. Confermati inoltre i collegamenti British Airways da e per Londra Heathrow, che saranno operati dal 18 maggio con tre frequenze ed un incremento a quattro voli settimanali nei mesi di luglio ed agosto. Anche Transavia conferma i voli bi-settimanali su Rotterdam, operativi dal 20 aprile, con un incremento a tre frequenze previsto tra fine giugno e fine agosto. Wizz air, inoltre, collegherà Perugia e Tirana con tre voli settimanali. Infine, dal 28 giugno al 4 ottobre, Hello Fly ha programmato un collegamento settimanale con l’isola di Lampedusa. Con l’obiettivo di offrire uno standard qualitativo sempre più alto ai passeggeri ed alle compagnie che operano presso l’aeroporto dell’Umbria – si legge ancora nella sua nota -, prosegue l’implementazione di nuovi servizi e lo sviluppo dell’infrastruttura: sono infatti recentemente terminati i lavori per l’apertura dei due nuovi gate di imbarco, sono stati incrementati i posti auto disponibili nei parcheggi dell’aeroporto di ulteriori 65 unità, è stato rinnovato il servizio di wi-fi gratuita ed illimitata e sono state implementate una serie di novità e migliorie, tra le quali l’apertura di un nuovo operatore di autonoleggio, nuovi negozi disponibili all’interno del terminal oltre al rinnovamento dei mezzi in area operativa e al raddoppio del sistema di riconsegna bagagli.