Coronavirus: tamponi per chi arriva da Malta direttamente all’Aereoporto San Francesco

All’aeroporto di Perugia infermieri e personale sanitario effettueranno i tamponi ai passeggeri provenienti da Malta. Il primo volo è previsto per il primo pomeriggio. A renderlo noto l’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto.

“Dopo aver informato la Prefettura e la Questura di Perugia – spiega l’assessore – abbiamo deciso di effettuare i tamponi ai passeggeri in arrivo da Malta direttamente in aeroporto, anche perché l’ordinanza è entrata in vigore da poche ore e molti di loro potevano non essere informati nel modo opportuno. Quindi, al San Francesco di Perugia – aggiunge Coletto – con l’aiuto dei volontari della protezione civile, il personale sanitario effettuerà i tamponi ai passeggeri che, comunque, dovranno stare in isolamento fiduciario fino al momento dell’esito”.