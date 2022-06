Otto arresti per rissa nell’aeroporto di Perugia

Interviene la polizia, anche due donne denunciate

Otto arresti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato di Perugia intervenuti all’aeroporto “San Francesco di Assisi” per una rissa tra stranieri che erano in attesa di imbarcarsi per il volo diretto a Tirana. Alcuni albanese che stavano accompagnando dei connazionali per imbarcarsi si è incontrato con un altro gruppo di connazionali che erano in fila al check-in.

Per cause ancora da accertare, tra i due gruppi – riferisce la Questura – è nata un’animata discussione poi degenerata in una violenta rissa nel corso della quale sono stati utilizzati, come oggetti contundenti, alcuni separatori di fila in metallo posti nelle adiacenze dei banchi di accettazione. Grazie al tempestivo intervento del personale dell’ufficio di polizia di frontiera, la lite è stata immediatamente sedata e gli stranieri, risultati con diversi precedenti di polizia, sono stati trattenuti all’interno dell’aeroporto in attesa dell’arrivo del personale di rinforzo delle volanti, della squadra mobile, della polizia scientifica e dei sanitari del 118. Uno degli undici albanesi è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Gli altri sono stati, invece, accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito. Otto persone sono state quindi arrestate per rissa aggravata in concorso. Due donne sono state invece denunciate a piede libero per lo stesso reato. La Questura sottolinea che al termine dei rilievi della polizia scientifica, l’aeroporto ha ripreso gli ordinari servizi senza registrare criticità per i voli successivi. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi da parte della squadra mobile finalizzati alla ricostruzione quanto successo.