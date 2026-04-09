Valeria Cordelli, vincitrice di Sanremo Junior 2026, incontra l’Amministrazione Comunale

Umbertide celebra il talento e guarda all’Ariston

Tutta la città è orgogliosa della sua giovane eccellenza. La tredicenne Valeria Cordelli ha conquistato la vittoria a Sanremo Junior Italia 2026, ottenendo il pass per rappresentare l’Italia al Grand Prix Mondiale del 14 aprile al Teatro Ariston, dove saranno presenti 24 nazioni. Un traguardo straordinario raggiunto grazie all’emozionante interpretazione di “The winner takes it all” degli Abba, che ha conquistato e commosso la giuria.

Questo pomeriggio, giovedì 9 aprile, l’Amministrazione Comunale ha voluto rendere omaggio a Valeria, accogliendola presso il Municipio. Il Sindaco Luca Carizia e il Vicesindaco Annalisa Mierla hanno espresso orgoglio e congratulazioni, consegnando una targa celebrativa con la seguente motivazione:

“Il Comune di Umbertide conferisce a Valeria Cordelli un riconoscimento speciale per la vittoria di Sanremo Junior, testimonianza di talento, impegno e passione che onorano l’intera comunità”.

Valeria, che ha iniziato il suo percorso artistico a soli 6 anni sotto la guida del maestro Michael Zurino della Artist Academy, si è già distinta in numerosi concorsi canori, dimostrando una voce ricca di sfumature e una straordinaria estensione.

Sostenuta con amore dalla sua famiglia, Valeria rappresenta una promessa concreta del panorama musicale nazionale, e non solo, capace di portare sempre più in alto il nome di Umbertide.

Ma le soddisfazioni non finiscono qui! Lo scorso 2 aprile, infatti, è uscito il suo singolo con videoclip “La mia età”, mentre l’11 aprile sarà ospite su Canale Italia, dove presenterà il suo inedito.

Il successo di Valeria è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e testimonia quanto sia importante valorizzare impegno, passione e giovani eccellenze del territorio.