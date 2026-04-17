Zes Umbria, assessore De Rebotti: le professioni tecniche avranno ruolo fondamentale

Convegno di approfondimento tecnico organizzato da Collegio geometri Perugia e Cogeo – I tecnici umbri si formano per sfruttare le opportunità della Zona economica speciale

“Le professioni tecniche svolgeranno un ruolo fondamentale nello sfruttare le opportunità della Zes Unica in Umbria, poiché, con la prevista semplificazione amministrativa, che sarà il principale acceleratore per la nostra economia, in soli trenta giorni si potrà avere l’autorizzazione unica per portare avanti un investimento. Ciò cambia profondamente la natura del rapporto fra imprese e pubblica amministrazione, all’interno del quale un ruolo determinante sarà svolto dai tecnici, coloro cioè deputati a redigere le pratiche. Oggi che abbiamo tempi certi e brevissimi per l’autorizzazione, fare un buon lavoro istruttorio sarà fondamentale”. A sottolineare l’importanza del lavoro dei tecnici per far sì che l’Umbria possa cogliere al massimo le opportunità della Zona economica speciale, è stato l’assessore regionale allo sviluppo economico Francesco De Rebotti, in occasione del convegno di approfondimento sul tema organizzato a Bastia Umbra venerdì 17 aprile dal Collegio dei geometri della provincia di Perugia e dall’ente di formazione CoGeo. Un’occasione di formazione non solo per i geometri, ma anche per tutte le professioni tecniche dell’Umbria e per i dipendenti di enti pubblici e privati ai quali l’incontro si rivolgeva. Presenti anche numerosi imprenditori del territorio che hanno così avuto modo di confrontarsi direttamente con i tecnici.

I lavori hanno visto gli interventi di Erigo Pecci e Ramona Furiani, rispettivamente sindaco e assessore del Comune di Bastia Umbra; Francesco De Rebotti, assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria; Livio Farina, coordinatore della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria; Annamaria Pacialeo, presidente di Confcommercio professioni Umbria; Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia; Augusto Tomassini, presidente di Confartigianato edilizia Perugia; Enrico Guarducci, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Perugia. Vi sono stati poi approfondimenti tecnici, tra cui quello dell’architetto Bruno Maria Broccolo che ha sottolineato come i professionisti

“giocheranno un ruolo sicuramente molto importante, non solo i geometri, ma tutti i tecnici e anche i consulenti in materia di commercio e fiscalità perché la Zes si compone di due grandi pilastri e quindi c’è bisogno di una parte tecnica e di una parte economico finanziaria. I tecnici hanno una grande opportunità di sviluppo e di crescita”. “I liberi professionisti – ha ribadito anche Alviero Palombi, presidente di Cogeo – saranno fondamentali perché sono coloro che avvieranno la procedura. Ogni ordine professionale sarà chiamato a informarsi e, quindi, chi meglio di un tecnico che già opera nel territorio e conosce l’ambiente per indirizzare e supportare l’azienda in questo percorso. C’è bisogno di tutti, dai geometri a tutti coloro che operano nel mondo delle professioni. È uno sforzo comune che tutti dobbiamo fare”.

Un particolare focus è stato rivolto alla pianificazione urbanistica legata alla Zes, tema questo molto sentito dall’amministrazione comunale di Bastia Umbra.