Marcia della pace, il presidente della Provincia Presciutti: “Non c’è alternativa al dialogo”

Perugia, 16 aprile 2026 – In occasione del Meeting Nazionale delle Scuole di Pace “Sui passi di Francesco”, intitolato “IO CAMBIO”, che il 17 e 18 aprile riunirà ad Assisi alunni e studenti dai 4 ai 18 anni provenienti da 14 regioni italiane, il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, sottolinea il valore dell’iniziativa e richiama la partecipazione alla nuova marcia della pace, in segno di solidarietà con Papa Leone XIV e con le vittime di tutte le stragi in corso.

“Sabato prossimo – spiega Presciutti – sarà una giornata importante, migliaia di bambini e ragazzi marceranno per la Pace da Santa Maria degli Angeli ad Assisi. Un messaggio forte e chiaro, una sfida all’arroganza ed alla prepotenza di chi vorrebbe farci credere che non c’è alternativa alla guerra.

Ed in tanti insieme a loro marceremo per riaffermare che non c’è alternativa al dialogo, alla Fratellanza, al Multilateralismo e alla Pace! E ribadiremo con altrettanta forza che non sono accettabili gli attacchi al Santo Padre, uomo della Pace e del dialogo fra i popoli e le religioni. Dal meeting nazionale delle Scuole di Pace prosegue il nostro cammino, l’unico possibile, quello che porta al dialogo ed alla pace disarmata e disarmante”.