Umbertide, le terze medie incontrano il sindaco a Palazzo comunale

In questi giorni le classi terze dell’Istituto Comprensivo di Umbertide hanno fatto visita al palazzo comunale di piazza Matteotti, vivendo un’esperienza educativa di grande valore all’insegna della conoscenza e del confronto.

Consapevoli del ruolo centrale del Comune nella vita della comunità, gli insegnanti hanno voluto offrire ai ragazzi l’opportunità di conoscere più da vicino il funzionamento dell’Amministrazione locale, l’importanza delle istituzioni e il ruolo del Sindaco, degli Assessori e dell’intera Amministrazione comunale, nella convinzione che questa esperienza possa contribuire in modo significativo alla crescita di una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile.

I ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti, hanno potuto esplorare il cuore pulsante della loro comunità, scoprendo curiosità, storia e segreti del municipio, vivendo al suo interno un’interessante esperienza educativa.

Ad accoglierli è stato il Sindaco di Umbertide Luca Carizia, che, supportato anche dal Vicesindaco con delega all’Istruzione Annalisa Mierla e dall’Assessore Francesco Cenciarini, ha illustrato agli alunni il funzionamento dell’Amministrazione comunale e il valore dell’educazione civica sin dalla giovane età, interagendo in modo diretto e aperto con gli studenti.

Il Sindaco Carizia ha accompagnato gli studenti in una visita guidata all’interno del Palazzo Comunale, mostrando e illustrando in maniera dettagliata le principali e più antiche sale del piano nobiliare, suscitando forte interesse e coinvolgimento.

Il momento maggiormente significativo si è svolto nella Sala del Consiglio Comunale, dove i giovani hanno avuto la possibilità di interagire direttamente con il Sindaco, ponendo domande e condividendo curiosità. Il confronto ha toccato non solo i temi istituzionali, le funzioni dell’Amministrazione comunale e dell’ente, ma anche argomenti più vicini alla quotidianità dei bambini, come lo sport, il tempo libero, l’arte, la storia e le passioni individuali.

Tra le diverse classi accolte, anche una delegazione di studenti francesi venuti a conoscere il nostro territorio e la nostra realtà attraverso un progetto erasmus promosso dalla scuola stessa.

L’iniziativa ha ricevuto un caloroso sostegno sia dalla scuola che dall’Amministrazione comunale, confermando la volontà di voler promuovere un’educazione completa e significativa per i giovani cittadini.

Il Comune di Umbertide rinnova il proprio impegno nel continuare a sostenere iniziative di questo tipo.