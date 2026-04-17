Strade chiuse e divieti di sosta per il passaggio del Meeting “Sui passi di Francesco”: i percorsi alternativi

Sono state previste modifiche e limitazioni alla viabilità ad Assisi e a Santa Maria degli Angeli il 18 aprile 2026, in occasione della speciale Marcia per la pace prevista nell’ambito del Meeting nazionale delle Scuole di pace “Sui passi di Francesco”, in corso nella città serafica.

In particolare a Santa Maria degli Angeli, è stato disposto il divieto di sosta e circolazione per tutti i veicoli nelle seguenti zone e fasce orarie: dalle ore 00.00 alle ore 13.00 e comunque sino al termine della manifestazione nell’area area di sosta in fondo ai giardini della Basilica; dalle ore 00.00 alle ore 12.00 in Piazza Garibaldi, Piazza Porziuncola, viale Patrono d’Italia; dalle ore 8.00 sino al termine della marcia, in via Patrono d’Italia (tratto da Via Los Angeles a Via Protomartiri Francescani); alle ore 9.00 e al termine della marcia, in Piazza Garibaldi, Piazza Porziuncola, via Patrono d’Italia (tratto da via Protomartiri Francescani a via Giovanna di Savoia regina dei Bulgari).

Ad Assisi, sono stati adottati i seguenti provvedimenti: divieto di sosta e zona rimozione per tutti i veicoli dalle ore 00.00 alle ore 12.00 e comunque sino al termine della manifestazione, in viale Marconi, Giovanni Paolo II, Borgo San Pietro, Piazza San Pietro, Piaggia di Porta San Pietro, Piazzetta Bonghi, via Frate Elia, Piazza Inferiore S. Francesco; divieto di circolazione dalle ore 9.00 e sino al termine della marcia in viale Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari, viale Marconi, Piazza Giovanni Paolo II, Piazza San Pietro, Piaggia di Porta San Pietro, Piazzetta Bonghi, via Frate Elia, Piazza Inferiore S. Francesco; senso unico ascendente dalle ore 9.00 sino al termine dell’evento in via Borgo San Pietro, via Sant’Apollinare, via Giovanni da Bonino, Piazza del Vescovado; divieto di accesso per tutti i veicoli, eccetto autorizzati, dalle ore 9.00 sino alla fine della marcia in viale Maratona da Via Tescio, via Insula Romana da via Ospedale delle Pareti, via Francesca da via di Valecchie (direzione ovest), via Campiglione senso ascendente direzione Assisi dalla intersezione con via San Vetturino (la viabilità per l’Ospedale di Assisi sarà garantita da via Campiglione, via San Giovanni, via Tescio, viale Maratona, attraversamento vigilato di via Patrono D’Italia, Via Carducci), via Manzoni dalla rotatoria di via Borsi (direzione Via Patrono d’Italia) e in tutte le traverse che confluiscono in Via Patrono d’Italia.

Previsti itinerari alternativi per l’accesso in città e l’uscita durante le fasce orarie di interdizione della circolazione: SS. 75 – uscita Rivotorto – SR. 147 frazione Viole – via Madonna dell’Olivo.

Maggiori dettagli su www.comune.assisi.pg.it, sezione Polizia locale.