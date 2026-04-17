Polizia Locale Perugia, via libera alle bodycam, passa la proposta M5S

La Prima Commissione approva all’unanimità il provvedimento dei consiglieri Donato e Nuzzo: più sicurezza per gli agenti e trasparenza per i cittadini

La Prima Commissione ha approvato oggi all’unanimità la proposta presentata dai consiglieri del MoVimento 5 Stelle Antonio Donato e Stefano Nuzzo che introduce l’utilizzo delle bodycam per gli agenti della Polizia Locale.

La proposta modifica il regolamento comunale per la disciplina dell’armamento e degli strumenti di autodifesa del Corpo di Polizia Locale, prevedendo uno specifico articolo dedicato alla dotazione e all’uso dei dispositivi di videoripresa personale e rendendo permanente l’impiego di questi dispositivi nella dotazione della Polizia Locale.

L’introduzione delle bodycam rappresenta uno strumento concreto di tutela per gli operatori, chiamati quotidianamente a svolgere attività delicate sul territorio, e al tempo stesso una garanzia per i cittadini, grazie a maggiori livelli di trasparenza, tracciabilità degli interventi e prevenzione dei conflitti. L’utilizzo di questi dispositivi consente inoltre di documentare in modo oggettivo le attività svolte, contribuendo a ridurre situazioni di contenzioso e a migliorare la qualità complessiva degli interventi.

Il provvedimento si inserisce nel quadro del rafforzamento delle politiche di sicurezza urbana che l’amministrazione Ferdinandi sta portando avanti, con l’obiettivo di dotare la Polizia Locale di strumenti sempre più efficaci e adeguati alle esigenze operative. In questa direzione, l’innovazione tecnologica rappresenta un elemento centrale per rendere più moderno ed efficiente il servizio sul territorio, rafforzando al contempo il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

La proposta proseguirà ora il proprio iter in Consiglio comunale.