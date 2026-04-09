Max Gazzè porta in teatro “L’ornamento delle cose secondarie”



La data zero, in cartellone per Tourné, il 10 ottobre a Spoleto

Max Gazzè torna live con un tour autunnale che ribadisce la sua attitudine a rompere gli schemi: oltre 40 date tra ottobre e dicembre, costruite attorno a un’idea precisa e tutt’altro che convenzionale, quella della “residenza” artistica. Città scelta per la data zero è Spoleto: il 10 ottobre l’artista partirà dunque dal Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, inserito nella stagione Tourné 2026/2027. Un appuntamento promosso in sinergia con il Comune di Spoleto.

Dopo la data zero, in ogni città del giro di live, organizzato da Otr Live, il cantautore si fermerà per tre sere consecutive – con l’unica eccezione della lunga chiusura romana – trasformando ogni tappa in un racconto in più capitoli, capace di evolvere sera dopo sera. È proprio nella formula della residenza che si gioca il senso più profondo del progetto: non una replica, ma una permanenza. Un modo per abitare i palchi, stratificare il repertorio, lasciare spazio alla variazione e all’imprevisto. In linea con una carriera che ha sempre fatto del live un terreno di ricerca, anche questo tour si annuncia come un’esperienza in movimento, fedele allo spirito creativo di Max Gazzè.

Un format che segna un ulteriore passo nella sua storia live, da sempre caratterizzata da scelte originali, e che accompagna l’uscita del nuovo album “L’ornamento delle cose secondarie”, in arrivo il 15 maggio.

Prevendite e informazioni sul sito ufficiale meaconcerti.it