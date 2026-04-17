Sicurezza urbana a Perugia: incontro pubblico a Ponte Valleceppi

L’Amministrazione Ferdinandi prosegue il tour nei quartieri: confronto diretto tra cittadini, consiglieri e Forze dell’Ordine

Prosegue il percorso di incontri nei quartieri promosso dall’Amministrazione comunale di Perugia sul tema della sicurezza urbana. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 23 aprile alle ore 21:00 presso il Circolo ARCI di Ponte Valleceppi (Via Volturno 12).

L’iniziativa si inserisce in un lavoro costante e strutturato avviato fin dall’inizio del mandato, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle istituzioni sul territorio e mantenere un confronto diretto con i cittadini, in collaborazione con le Forze dell’Ordine.

Durante l’incontro saranno raccolte segnalazioni e osservazioni da parte dei residenti, con particolare attenzione alle criticità del quartiere, e saranno condivisi aggiornamenti utili legati alla sicurezza e alla prevenzione.

Saranno presenti rappresentanti delle Forze dell’Ordine e i consiglieri comunali Simone Cenci, Lorenzo Ermenegildi Zurlo, Fabrizio Ferranti, Silvia Pannacci, Cesare Carini, Stefano Nuzzo, Lorenzo Falistocco, insieme ad Antonio Donato, consigliere delegato alla sicurezza urbana.

Stiamo portando avanti un lavoro costante e concreto sulla sicurezza urbana, quartiere per quartiere, a stretto contatto con i cittadini e in piena sinergia con le Forze dell’Ordine

dichiara Antonio Donato, consigliere delegato alla sicurezza urbana dell’Amministrazione Ferdinandi.

L’obiettivo è essere presenti sui territori, conoscere da vicino le problematiche reali e costruire risposte efficaci. Solo attraverso un confronto diretto e continuo è possibile intervenire in modo mirato e migliorare la vivibilità dei nostri quartieri

conclude Donato.

L’Amministrazione comunale intende inoltre esprimere un sentito ringraziamento alla Questura di Perugia e al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Perugia per l’impegno quotidiano garantito sul territorio e per la costante collaborazione istituzionale. Una sinergia concreta e continuativa che rappresenta un elemento fondamentale per rafforzare le attività di prevenzione e controllo e rispondere in modo efficace alle esigenze di sicurezza della comunità.