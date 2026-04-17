Interventi in via Colombo, via della Montagnola e via Pinturicchio: il Comune punta sulla sicurezza e nuove assegnazioni ERP

Il Comune di Perugia ha dato il via libera a un importante piano di manutenzione straordinaria destinato al patrimonio di edilizia residenziale pubblica. L’investimento complessivo messo in campo dall’amministrazione ammonta a 500mila euro, una cifra destinata a migliorare sensibilmente la sicurezza e la vivibilità di diversi complessi abitativi della città.

Il piano di azione si articola su due fronti principali: la sistemazione delle parti comuni degli edifici e la rimessa a nuovo dei singoli alloggi in vista di nuove assegnazioni.

Per quanto riguarda le parti comuni, sono tre gli ambiti di intervento che sono stati ritenuti prioritari. In via Colombo uno stanziamento di 83.498 euro servirà per la riparazione, la rimessa in servizio e l’adeguamento alle norme di sicurezza degli ascensori. In via della Montagnola sono stati destinati 50mila euro per l’adeguamento normativo delle autorimesse, necessario per ottenere il certificato di prevenzione incendi. In via Pinturicchio, infine, l’intervento, del valore di 30mila euro, riguarderà la messa a norma dei contatori del gas.

La quota più consistente del finanziamento, pari a 336.500 euro, è stata riservata alla manutenzione straordinaria di singoli alloggi. Un’operazione propedeutica alla riassegnazione delle abitazioni garantendo che le famiglie in graduatoria possano entrare in case sicure e a norma.

Sarà l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) sta portando avanti gli approfondimenti progettuali e le relative stime economiche sugli alloggi specifici, individuati a seguito di una comunicazione dello scorso luglio 2025.

“Per questa amministrazione – sottolinea l’assessora alle politiche sociali e alla casa Costanza Spera – la tutela del diritto alla casa rappresenta un pilastro fondamentale dell’azione di governo, un impegno che abbiamo voluto sancire anche animando in prima linea alleanze municipaliste nazionali che rivendicano politiche abitative più coraggiose e strutturali. Rimettere al centro l’edilizia residenziale pubblica significa restituire dignità alle persone e combattere l’emergenza abitativa concretamente. Perugia resta con convinzione all’interno di un dibattito nazionale necessario per ottenere le risorse che il diritto alla casa merita”.